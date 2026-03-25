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掃墓非清明節不可？ 公公堅持「當天才孝順」 媳怨：還不能出去玩

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨公公認為，掃墓必須在清明節當天進行才算孝順，連連假安排出遊的計畫都被視為「本末倒置」，引發網友熱烈討論。圖／AI生成
有網友抱怨公公認為，掃墓必須在清明節當天進行才算孝順，連連假安排出遊的計畫都被視為「本末倒置」，引發網友熱烈討論。圖／AI生成

清明節將至，掃墓祭祖一直是許多家庭的重要傳統，但「何時掃墓」的觀念有時也會引發家庭小衝突。有網友抱怨，公公認為掃墓必須在清明節當天進行才算孝順，連連假安排出遊的計畫都被視為「本末倒置」，引發網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，公公堅持掃墓要在清明節當天，提前掃墓完全不行；甚至認為安排出去玩也是「本末倒置」。原PO也留言提到，其他親戚建議提早掃墓時，公公不敢表態，堅持當天掃墓，「感覺就是找晚輩麻煩」。

網友紛紛表示，「孝順是生前做的事，死後都是給別人看的」、「清明當天人擠人，塞得要命，真痛苦」、「太落伍了，太古板，現在年輕人連拜都懶得拜」。也有網友表示共鳴，「我婆婆也是，提前幾天掃墓也不行，沒回去還會被說不孝…」。

另一部分網友則認為，要改變這種觀念只能等上一代的人逐漸過去，舊思想才會慢慢消失，「幸好我娘家媽媽觀念很先進，也覺得提前掃墓沒關係，形式而已」。也有人幽默建議，用魔法打敗魔法，「以後只要清明節那天回去，因為那天回去才算孝順」。

掃墓 公公 節日 年輕人 家庭

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