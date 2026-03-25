心態崩了！男友曝性愛詳細紀錄顛覆她三觀 最大情敵竟是「會長」

一名就讀國立大學的女網友近日在Dcard論壇發文，透露發現男友有長期記錄性生活與自慰頻率的習慣，內容詳盡到日期與時間長短、方式與自慰的器具，讓她當場傻眼，坦言「心態崩了」，貼文曝光後引發大批網友討論。

該名女網友表示，原本只是與男友閒聊兩人多久沒有親密行為，沒想到男友竟回應「有記錄」，並直接打開手機備忘錄給她查看。她指出，光是看到2026年的紀錄內容便密密麻麻，除了兩人的親密時間，還包含男友個人的自慰與使用情趣用品的次數與時間長度，讓她一度質疑：「到底誰會記這個？」

她坦言，起初覺得荒謬好笑，覺得至少男友只有跟她有性行為，但事後卻產生失落感，認為自己在男友的性生活中似乎「只是配菜」，甚至對出現頻繁的飛機杯「會長」，產生「吃醋」的奇怪情緒，直言「到底她是誰？」、「用玩具頻率比跟我還多，這正常嗎？」對於日後該如何面對男友感到困惑，「覺得男友既呆得可愛，又很想生氣他。」

貼文一出，引發網友熱烈回應，意見呈現兩極分化。有網友認為男友行為特殊，「這是敬事房的工作吧？」但如此記錄屬於自律與數據化管理的一種表現，「像運動紀錄一樣，有些人本來就習慣統計」，還有人覺得：「至少男友沒有外遇，用情趣用品算是健康發洩」，甚至有人表示自己或身邊朋友也有類似紀錄個人性行為的習慣。

也有網友持不同看法，認為此舉過於誇張讓人不適，「細節記成這樣有點過頭」、「看了會有壓力，或被比較的感覺」。部分留言則轉為輕鬆調侃，笑稱「這根本是生理數據分析師」，認為男友「可以開Excel做年度報表」。

另有較理性的聲音指出，問題關鍵不在紀錄本身，而在伴侶之間的感受與溝通，「如果讓你不舒服，就應該好好談」、「重點是彼此對親密關係的期待是否一致」。