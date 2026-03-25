快訊

陸人形機器人有10歲水平？專家：早撈錢去 還在那耍劍

飼主給貓亂取名「走丟後成全社區笑柄」找到後還被保全碎念：注意一下形象

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

聽新聞
0:00 / 0:00

心態崩了！男友曝性愛詳細紀錄顛覆她三觀 最大情敵竟是「會長」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生在發現男友定期詳錄性生活後，覺得心態上無法接受。示意圖／ingimage
一名女大生在發現男友定期詳錄性生活後，覺得心態上無法接受。示意圖／ingimage

一名就讀國立大學的女網友近日在Dcard論壇發文，透露發現男友有長期記錄性生活與自慰頻率的習慣，內容詳盡到日期與時間長短、方式與自慰的器具，讓她當場傻眼，坦言「心態崩了」，貼文曝光後引發大批網友討論。

該名女網友表示，原本只是與男友閒聊兩人多久沒有親密行為，沒想到男友竟回應「有記錄」，並直接打開手機備忘錄給她查看。她指出，光是看到2026年的紀錄內容便密密麻麻，除了兩人的親密時間，還包含男友個人的自慰與使用情趣用品的次數與時間長度，讓她一度質疑：「到底誰會記這個？」

她坦言，起初覺得荒謬好笑，覺得至少男友只有跟她有性行為，但事後卻產生失落感，認為自己在男友的性生活中似乎「只是配菜」，甚至對出現頻繁的飛機杯「會長」，產生「吃醋」的奇怪情緒，直言「到底她是誰？」、「用玩具頻率比跟我還多，這正常嗎？」對於日後該如何面對男友感到困惑，「覺得男友既呆得可愛，又很想生氣他。」

貼文一出，引發網友熱烈回應，意見呈現兩極分化。有網友認為男友行為特殊，「這是敬事房的工作吧？」但如此記錄屬於自律與數據化管理的一種表現，「像運動紀錄一樣，有些人本來就習慣統計」，還有人覺得：「至少男友沒有外遇，用情趣用品算是健康發洩」，甚至有人表示自己或身邊朋友也有類似紀錄個人性行為的習慣。

也有網友持不同看法，認為此舉過於誇張讓人不適，「細節記成這樣有點過頭」、「看了會有壓力，或被比較的感覺」。部分留言則轉為輕鬆調侃，笑稱「這根本是生理數據分析師」，認為男友「可以開Excel做年度報表」。

另有較理性的聲音指出，問題關鍵不在紀錄本身，而在伴侶之間的感受與溝通，「如果讓你不舒服，就應該好好談」、「重點是彼此對親密關係的期待是否一致」。

男友 Excel 親密關係 自慰 心態 性行為

延伸閱讀

台灣之光衝勁不見了？股民嘆：有一種距離叫「台積電與2000元」

京華城案宣判前夕遭預告刑期 沈慶京控「鏡檢」洩密威脅法院

痛批林欽榮「萬惡之源」！沈慶京憂檢3指控編故事：影響法官心證

主廚劈腿女經理遭抓姦在床 「初衣食午」聲明：暫停兩人職務

相關新聞

心態崩了！男友曝性愛詳細紀錄顛覆她三觀 最大情敵竟是「會長」

一名就讀國立大學的女網友近日在Dcard論壇發文，透露發現男友有長期記錄性生活與自慰頻率的習慣，內容詳盡到日期與時間長短、方式與自慰的器具，讓她當場傻眼，坦言「心態崩了」，貼文曝光後引發大批網友討論。

女CEO拒當「醫師娘」！提醒交往4大觀察重點：靠感覺恐付更多成本

仲誼集團執行長岳啟儒昨(24)日在臉書分享自己的感情觀，坦言過去曾與醫學系男生約會，但因人生規劃不同，最終選擇不再交往，並直言「不想當醫師娘」。

【樂齡學習】珍齡／並肩走在歲月裡

清晨，我提起運動袋步入運動中心，因膝傷不得不放慢的步履，倒成了凝視生活的節奏。醫師叮囑：「要重新鍛鍊肌力，不能急，也不能停。」這話聽來竟像隱喻：面對不可逆的時光，我們唯有在「不急」與「不停」之間，尋找新的平衡。

【人生好樣的】張以昕／六十七歲的滑雪夢想

徒手登頂台北一○一的攀岩好手Alex，他的母親Dierdre原本深受恐懼折磨，深怕兒子在挑戰過程遭遇不測，但為了理解兒子最熱愛的事，她拜Alex為師，也在親身攀爬中發掘了身心的潛能。經過無數訓練後，Dierdre在六十六歲時首次完成攀登酋長岩，七十歲時再度刷新自己的紀錄，成為攀上酋長岩的最年長女性。

【記憶抽屜】屈志強／人生的筆法

小學時，父親常握著我的手練習寫毛筆字。那時總覺得父親的手掌格外堅定厚實，尤其在翻側、揮灑之間，能清楚感受到那股沉穩有勁的力量。窗外同伴的嬉笑聲時常引走我的注意力，但我也能自得其樂地沉浸在揮灑墨色的快意之中。

【生活的風景 】陳小安／在空無一人的健身房，許自己一個承諾

我決定加入跑團了。每星期一個晚上，在住家附近的校園，由教練帶著數十名學員，暖身後分組，用適合各自的配速環跑操場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。