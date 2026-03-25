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女CEO拒當「醫師娘」！提醒交往4大觀察重點：靠感覺恐付更多成本

聯合新聞網／ 綜合報導
岳啟儒分享男女交往前應留意4大面向，認為價值觀比感覺更重要。示意圖／ingimage
岳啟儒分享男女交往前應留意4大面向，認為價值觀比感覺更重要。示意圖／ingimage

仲誼集團執行長岳啟儒昨(24)日在臉書分享自己的感情觀，透露過去曾與醫學系男生約會，但因人生規劃不同，最終選擇不再交往，並直言「不想當醫師娘」。

岳啟儒表示，大學時期參加醫學系聯誼，曾與一名出身醫師世家的男生約會，對方由於阿公、爸爸都是醫師，將來也勢必會接班，過程中發現他期望未來伴侶能像其母親和阿嬤一樣，成為在家支持丈夫事業、扶持整個家族的賢妻良母。然而她自認個性獨立、重視事業發展，想要做自己想做的事，雙方價值觀明顯不同，因此及早止步。

她指出，許多人在戀愛初期往往依賴「感覺」判斷是否對方能交往，認為相處愉快就能繼續，忽略了現實層面的差異，等到投入感情後才發現不適合，反而付出更多時間與情感成本。

對此，岳啟儒分享交往前應留意4大面向，包括：

一、家庭背景

觀察對方的家人職業、經濟狀況，及對方及其家人看待女性的觀念。

二、人生志向

留意對方未來的理想或夢想、生活目標，及想用什麼方法努力達成。

三、金錢觀

觀察對方是否大方或小氣，日常是否有儲蓄及理財觀念，對於錢的代表意義為何，花錢方式及認為那些消費或付費是值得的。

四、社交朋友圈

岳啟儒表示，從對方交往的友人類型，也可以知道他的同溫層帶給他的思維影響。

此外，她也提醒，包括宗教信仰、政治立場與教育文化背景，同樣會影響兩人的溝通與相處模式，認為愛情裡講求的「門當戶對」不只是經濟條件，更重要的是雙方的核心價值是否一致。

岳啟儒強調，戀愛初期應保持理性，透過日常聊天與相處深入了解對方，而非抱持「可以改變對方」的期待，因為人的價值觀往往難以改變。她呼籲，感情選擇應兼顧理性與感性，才能避免不必要的情感消耗。

醫學系 價值觀 家庭背景 戀愛 兩性關係

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