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她提醒新手爸別亂做1事 產婦爆共鳴：跟外流沒兩樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友提醒，新手爸爸不要隨意將妻子產後照片上傳社群，否則恐造成尷尬甚至傷害感情。示意圖／AI生成
一名女網友提醒，新手爸爸不要隨意將妻子產後照片上傳社群，否則恐造成尷尬甚至傷害感情。示意圖／AI生成

迎接新生命本是喜事，但分享方式若沒拿捏好，反而可能引發爭議。一名女網友提醒，新手爸爸不要隨意將妻子產後照片上傳社群，否則恐造成尷尬甚至傷害感情。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，不少新手爸媽在產房時會拍照留念，但她提醒新手爸爸，不要直接將妻子剛生產完、展現母愛的瞬間分享到社群平台，直言「除非是妻子自己願意，不然真的不要隨便上傳」。

這名女網友進一步指出，產婦剛生產完的狀態通常較為疲憊、狼狽，這類照片應該由當事人自行決定是否公開，而不是由另一半代為發布，強調尊重當事人意願才是最重要的。

貼文一出後，不少網友都表示「老婆剛生完無告知就發照片，這個行為是趁亂捅刀不是分享喜悅，望周知」、「這樣跟外流沒兩樣」、「為什麼我生產前，我老公沒看到這則貼文」、「沒有經過太太同意，是沒有什麼生存意識吧？」、「真的超白目」、「就只是想炫耀自己當爸爸而已，完全不在乎妻子生完的狼狽樣子被外人看到呢」、「這種事情還要特別教，真是爛透了」。

俗話說「第一胎照書養，第二胎照豬養」，不少新手爸媽因為沒經驗，在育兒方面都得要依照旁人的指示或者看書、上網找資料。本站曾報導，一名女網友分享一張照片，是用手指靠近孩子的鼻子前，確認是否還有呼吸，直言「當妳第一次當媽媽…妳們會懂的」。

這話題引起不少網友共鳴，紛紛表示「真的，我也是！」、「這是真的，我也都三不五時就去看看他還有沒有呼吸，畢竟睡眠時間太長了」、「小嬰兒睡著呼吸真的很弱，忍不住都會探探看」、「當爸爸也試過」。

妻子 照片 社群

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