肉體vs精神哪種出軌更痛？11萬人次投票廝殺 結果令人訝異

近期Threads上一則「什麼出軌最傷人」的投票引發熱議，題目將選項分為「肉體出軌」與「精神出軌」，吸引11萬人次投票，並留下熱烈討論。最終結果由精神出軌以51%些微勝出肉體出軌，呈現幾乎五五波的局面。

對於這樣的題目，不少網友直言難以接受分類本身，「出軌就出軌還有分的哦，不都是很糟糕的行為嗎」、「不要在兩個大便裡面選哪一個更臭好不好」，也有網友開玩笑答「火車」、「目前我看到的是火車出軌最多人（傷）」。

也有一派從定義出發分析兩者差異，「肉體包含精神了，精神只是還沒肉體」、「精神出軌是肉體目前還沒出軌，肉體出軌八成精神上也是不愛你了」，將兩者視為不同階段或程度的延伸，掀起更多討論。

此外，也有網友將焦點放在關係界線上，「管什麼肉體、精神，對異性沒有邊界感就直接走人了」，認為關鍵不在分類，而在是否逾越伴侶間的信任。對於投票結果接近，有人則訝異「這麼多人投票竟然能做到一半一半，看來大家的想法很均勻地分成兩派」。

肉體出軌與精神出軌究竟哪個更傷人？諮商心理師林萃芬曾指出，不論形式為何，外遇對關係造成的衝擊往往都是長期且深層的。有研究與實務經驗顯示，即使伴侶選擇原諒，關係中的信任感與安全感仍可能在很長一段時間內難以恢復，導致彼此情感出現疏離，讓「是否原諒」之外的修復問題，成為更艱難的課題。

林萃芬表示，外遇後的關鍵在於「信任重建」，出軌的一方除了需要坦然道歉，也必須以實際行動承接伴侶的情緒，成為「情緒的容器」，並透過持續且具體的改變，讓對方重新感受到安全感。同時，雙方也需溝通彼此的需求與界線，在反覆的理解與調整中，關係才有機會逐步修復。