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男友床上脫口一句話讓她感受「超膚淺」秒冷掉 網友看法兩極
一句話就影響氣氛！近日一名女網友分享，與男友準備發生親密行為時，對方突然一句話讓她瞬間「冷掉」，甚至開始懷疑這段關係，引發網友熱烈討論。
該名女網友在Dcard發文表示，與男友交往不久，某次兩人親密時，男友突然說：「我還是比較喜歡妳化妝的樣子，不過妳現在也很可愛。」這句話讓她當場興致全無，後續互動也只是勉強配合，心情相當受影響。
她回想，男友過去其實也曾說過類似的話。有一次兩人一起過夜，她準備洗澡時，男友曾表示「先洗澡就好，頭髮跟臉不用」。當下她以為只是對方等不及，但事後越想越覺得不對勁，懷疑男友只是希望她維持化妝的狀態，讓她感到不被尊重，也開始覺得對方過於重視外表。
原PO補充，兩人剛交往時，她曾問男友最吸引他的地方，對方回答是「眼睛和長髮」，甚至稱讚她的頭髮好摸、好聞。這樣的回應曾讓她覺得男友不算膚淺，但如今聽到對方偏好她化妝的樣子，讓她感到失落與難過。她也透露，朋友聽完後多半建議她若再發生類似情況，可以考慮分手。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「上妝後確實比較有吸引力啊」、「妳覺得他喜歡妳化妝的樣子是膚淺，那妳化妝幹嘛？妳化妝不就是覺得化妝有用嗎？」、「喜歡眼睛、頭髮跟喜歡腿，有什麼區別嗎？ 一樣都外貌啊？」、「一個女孩用化妝騙了男孩，某天當男孩發現女孩素顏很醜時，他沒有生氣，也沒有責怪，只希望女孩能繼續化妝，讓自己活在謊言裡，結果社會現在正在檢討男生」。
還有網友開玩笑道，「這家伙，性癖居然是粉底液啊」；不過，也有網友認為，「他不應該跟妳說的，尤其是在發生親密關係的時候，如果是我，一巴掌就打過去了」。強調問題不單純在於內容，而是說出口的時機與分寸。
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