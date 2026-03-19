他曝自家「婚姻三機」讓生活變好了 網笑：這1機才重要

現代人做家事已經不需要費時費力，不少家電用品都能夠輕鬆幫忙解決，甚至還成為拯救婚姻的法寶。有網友透露家裡買了空氣清淨機、咖啡機、體重機，不僅讓生活變得更好了，也讓他和另一半的感情升溫，因此好奇其他人注重的是哪三種家電？

原PO在PTT發文表示，常聽別人說拯救婚姻的「三機」是洗碗機、掃地機、烘衣機，但自己家裡則是空氣清淨機、咖啡機、體重機。他說本身有過敏體質常常睡不好，因此買了一台空氣清淨機來改善家裡空氣。

而咖啡機則是原PO看中一款品牌有折價一萬多元，再加上和老婆兩人常常在超商買咖啡，因此決定買一台咖啡機放在家裡慢慢喝。至於體重機，原PO打趣地說「只要老婆數字美麗，家裡的氣氛就美麗」。最後他也好奇想問其他人的「婚姻三機」是哪三機？

貼文一出，不少過來人力推各種自己滿意的家電，「我家是空氣清淨機、飲水機最重要」、「洗碗機、飲水機、咖啡機」、「我家是洗碗機，買了以後不用每天為了誰洗碗吵」、「自從買了掃地機器人，掃拖都可包辦，後悔買太晚了，超級省心力」、「推空氣清淨機，對過敏人來說真的差很多」。

還有網友打趣地說，「唯一支持提款機」、「提款機超重要」、「副卡給太太，想要買什麼自己刷，從來沒遇過什麼問題」、「印鈔機、印鈔機、印鈔機」、「您的體重機是魔鏡嗎？會騙人的？不然應該是怎麼看都不滿意」、「多賺點錢多買一點台積電，什麼機都不用」、「分房睡最救婚姻吧，睡眠品質也好」。

《橘世代》曾分享電商網紅「486先生」的文章，內文表示現代大多是雙薪家庭，許多人會為了小孩和家務事吵架，若家裡準備「三機」絕對能減少夫妻之間的摩擦，而這「三機」分別是洗碗機、掃地機、烘衣機，不僅能解決「該由誰來做家務事」的困擾，還能增加休息時間，並且減輕壓力，絕對是家庭當中不可或缺的三樣法寶。