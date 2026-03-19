岳家付頭期…男繳8年房貸屢遭妻嗆「滾出我家」 網勸：提早止損

有一名男網友在論壇Dcard上以「老婆：想加名字 先拿200萬還我爸媽」為題發文，分享自己婚姻中的困境，引發網友熱烈討論。他在貼文中透露，自己與妻子從學生時期就交往，結婚至今已八年多，但最近因房產問題使得夫妻關係逐漸緊張。

男網友表示，當初結婚時，妻子的娘家提出條件，要求新購的房子登記在妻子名下。房子總價約800萬，其中240萬的頭期款由娘家全額贊助，其餘的本金及利息則全由他負擔。當時，他認為兩人既然決定共度一生，房子登記在誰名下並不重要，加上岳家已出資頭期款，他也願意展現「男人的擔當」，便答應了這項安排。

然而，隨著時間推移，問題逐漸浮現。他透露，最近夫妻間常因小事吵架，例如家事未整理或睡覺打呼等，而妻子只要不高興就會直接叫他「滾出我家」。男網友坦言，每月6萬元的薪水中有2萬多元用於繳房貸，扣除家用、水電費等開支後，實際剩下不到1萬元。過去幾年，他覺得付出是為了家庭而心甘情願，但如今妻子的態度讓他心寒。

他進一步提到，某次半開玩笑地問妻子：「那我付了20年房貸後，這房子有我的一份嗎？」沒想到妻子認真回答：「這是我婚前登記的資產，法律上本來就跟我爸媽有關。如果你想分，那你現在拿200萬給我爸媽，我們再來談比例。不然你就當作是在付房租給我，反正去外面租房子也是要給別人。」

男網友聽完後直呼傻眼，心中越想越氣，甚至萌生搬離的念頭。他的貼文曝光後，引來大批網友留言討論。一位網友表示：「從一開始就錯了，房子應該至少登記一人一半。」另一位網友則建議：「離婚找律師把繳房貸的錢拿回來，提早止損吧。」

也有網友指出法律上的可能性：「放心，離婚後可以要求對方支付一半的房貸，以及婚姻期間房產增值的一半。說不定最後你是賺。」許多人認為男網友的妻子態度過於冷漠，紛紛留言：「你老婆太壞了，不能這樣啦...」、「設好止損點很重要」、「誠心建議離婚，因為未來也會因為這個議題吵架。」