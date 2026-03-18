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打呼太吵…夫妻分房睡會出事？過來人揭經驗：不分更傷感情

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友詢問，是否很多夫妻都因為打呼問題分房睡。 示意圖／ingimage
一名女網友詢問，是否很多夫妻都因為打呼問題分房睡。 示意圖／ingimage

一名女網友近日在Threads發文，「聽很多夫妻都跟老公分房睡，因為打呼很大聲，妳們也是嗎？」貼文一出立刻引發熱議，不少人直言打呼已成為影響婚姻生活愉悅的關鍵因素之一。

不少網友分享自身經驗，認為睡眠品質比形式更重要，「那些勸人不要分房睡的是不是都很好睡或是打呼的人」、「一天睡不好沒關係，長期睡不好，夫妻關係也不會好到哪裡去」，直指長期失眠反而更傷感情。

也有不同聲音認為分房久了恐影響關係，「分久了多半都會出事」、「聽到打呼聲只想巴下去」；也有人持較中立看法，表示「分房睡不錯，但日常相處一樣照舊」，認為關鍵不在同床與否，而在彼此生活是否仍維持連結。

事實上，打呼雖然常見，但背後可能隱藏健康警訊。據報導，一名約50歲男子長期鼾聲如雷，某次睡眠中鼾聲突然中斷，妻子察看時發現其臉色發紫，送醫後血氧濃度僅剩55%，險些窒息。蔡明劭醫師指出，這類情況多與睡眠呼吸中止症有關，嚴重時恐危及生命。

醫界指出，全台約有超過200萬人受睡眠呼吸中止症困擾，但多數人缺乏警覺。若未及時治療，恐增加高血壓、中風、心肌梗塞甚至失智症風險，亦可能影響日常專注力與交通安全。常見危險因子包含年齡增長與肥胖，兩者也可能形成惡性循環。

蔡明劭提醒，若長期出現打呼、睡醒仍疲倦或白天精神不濟等情況，應盡早就醫評估。目前已有免住院的睡眠檢測方式，可在短時間內完成篩檢。此外，睡眠呼吸中止症並非成人專利，兒童也可能受影響，及早發現與治療，才能真正改善睡眠品質與整體健康。

打呼 醫師 夫妻關係 睡眠

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