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夫妻月收7萬能生小孩？他見「家庭開銷」傻眼 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，看到身邊一對夫妻的收入與支出後，讓她直呼生小孩壓力超大，甚至懷疑這樣的經濟條件，生活是否撐得住？示意圖／記者林澔一攝影
一名網友分享，看到身邊一對夫妻的收入與支出後，讓她直呼生小孩壓力超大，甚至懷疑這樣的經濟條件，生活是否撐得住？示意圖／記者林澔一攝影

台灣生育率持續創新低，一名網友分享，看到身邊一對夫妻的收入與支出後，讓她直呼生小孩壓力超大，甚至懷疑這樣的經濟條件，生活是否撐得住？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己一對夫妻好友，兩人月薪分別為3萬出頭與3萬9000元，合計約7萬元左右，近期剛生下一名小孩，同時還需要負擔每月2萬多元的房貸，讓他相當好奇「這樣的經濟壓力負擔不會很大嗎？」

貼文一出後，不少網友表示「人家高興就好，搞不好雙方長輩有支援」、「還買得起房就很厲害了」、「生活很辛苦吧，現在賺沒有10萬，養小孩都不容易」、「太難了，會很常吵架，但很多朋友是因為和公婆同住，寧願辛苦一點也要搬出去」、「我有看過差不多條件生三個的，我真的只能說，他們心臟很大顆」、「趕快想辦法增加收入，小學開始支出比較恐怖」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「5萬3個人用，樸素一點、家長多陪伴，還是可以很幸福」、「有規劃的話其實都很OK，至少有正常收入」、「老實說小孩還真的可以窮養，只要玩伴跟陪伴給夠，小時候就能很開心」、「簡單平淡生活、物慾、慾望低，也是可以生活的」、「什麼收入過怎樣的生活，平平淡淡的過日也沒有不好」。

事實上，養小孩確實要花一大筆錢，從出生那刻的奶粉尿布錢，到小孩長大後的學費、補習費等，都是不小的開銷本站曾報導，一名網友好奇「夫妻年收多少以下不適合生小孩？」。對此，網友普遍認為兩人加在一起，低標至少要100萬，若在雙北市恐至少要200萬。不過，也有網友回應「因人而異，端看你想過怎樣的生活，給小孩怎樣的教育」、「看你要窮養還是嬌生慣養囉」。

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