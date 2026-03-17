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別錯過優質「媽寶男」！女CEO揭觀察3重點：長不大才是問題

聯合新聞網／ 綜合報導
媽寶男示意圖。圖／AI生成
媽寶男示意圖。圖／AI生成

在男女交往中，「媽寶男」常被視為缺乏自主性、凡事依賴母親的對象，因此容易引發另一半的不安全感與抱怨。仲誼集團執行長岳啟儒在臉書粉專「岳啟儒 一人份的勇氣」發文，談論「媽寶男」的界定，引發討論。

岳啟儒指出，近期有同事抱怨男友是「媽寶」，太聽媽媽的話，而她詢問其他女性同事是否願意交往媽寶男，多數人立刻搖頭。不過，她提醒，很多被稱為「媽寶」的男性其實非常孝順、貼心，若因標籤就放棄，未免可惜。

她強調，「跟媽媽感情好」與「凡事依賴媽媽」是兩回事，關鍵在於男生是否與家人保持界線，能否為自己負責。岳啟儒指出，看一個男生與媽媽的互動，不一定能判斷他是否「媽寶」。有些男生雖然照顧媽媽、情感表達充足，但仍能妥善處理母子與伴侶的關係；相反地，也有男生平時看似不依賴媽媽，但一遇到問題就完全依賴媽媽，生活大小事都離不開她。

對於如何辨別「優質媽寶男」，岳啟儒建議觀察幾個重點：他是否有主見？面對重要決定能否自主？生活大小事是否仍由媽媽處理？這些比表面的互動更重要。她進一步指出，如果優質媽寶男有一位懂得界線、尊重兒子、能提供資源的媽媽，可能會是很好的婆婆。

岳啟儒總結，「孝順不是問題，長不大才是。女生不是在和他的媽媽競爭，而是在確認，他是否已經準備好成為一個成熟的男人。」

岳啟儒時常在社群談論兩性議題，先前本站曾報導，台灣離婚率逐年攀升，立院想推「冷靜期」制度，不過岳啟儒認為，離婚往往不是一時的衝動，從下定決心到真的結束，本來就很漫長、也很折磨。所以她並不贊成離婚冷靜期，它可能只是拖延時間，更何況遇到家暴或安全問題，更不該被迫拖延。

媽寶 兩性關係

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