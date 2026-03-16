閃嫁台積電老公...她放棄上億遺產只拿3000萬房 竟被痛罵：腦子進水

在外界眼中，嫁給高薪工程師往往被視為婚姻中的「績優股」，但現實未必如此。粉專「遺產繼承稅務專辦 禾宜代書」近日分享一則案例，33歲女子妘妘（化名）在父母安排下與台積電工程師結婚，原以為能展開穩定生活，卻在婚後面臨家庭壓力與感情裂痕，最終走向離婚收場。

妘妘表示，婚前在父母期望下開始相親，最後與一名年薪約300萬元的工程師交往並迅速結婚。婚後她搬進婆家，原本經營網拍的工作也在生下孩子後被要求停止，專心照顧家庭。丈夫因工作在新竹上班並長期輪班，兩人逐漸過著有名無實的「假日夫妻」生活，她則獨自承受育兒與婆媳相處的壓力。

事情在父親過世後出現轉折。妘妘家中處理遺產分配時，因哥哥長期在家族公司協助經營，她選擇放棄價值上億元的公司股份，只繼承桃園一間價值近3000萬元的房產，其餘現金與資產多留給母親。未料丈夫得知後情緒失控，不僅痛罵她「腦袋進水」，甚至說出「如果不是妳家有錢，我怎麼會娶妳」等傷人的話，讓她對婚姻徹底心寒。

更讓妘妘感到不安的是，丈夫之後提出希望她賣掉繼承來的桃園房產，再到新竹用他的名義購屋，理由是方便一家人同住。她一度為了孩子考慮重新經營婚姻，但某次前往丈夫在新竹租住的套房時，卻在門口看到一雙陌生女性的鞋子，讓她選擇默默離開。

禾宜代書在聽完她的遭遇後提醒，該房產屬於父親留下的繼承財產，若未來有購屋計畫，務必以自己名義登記並保留清楚金流紀錄，因為「那棟房子可能是妳在這段婚姻中的最後保障」。依法律規定，婚姻期間繼承取得的財產，通常不列入夫妻剩餘財產分配範圍，仍屬個人所有。

在冷靜思考後，妘妘最終決定結束婚姻，帶著女兒回到桃園的房子重新生活。她也透過訊息表示，希望自己的經歷能提醒更多女性，在面對婚姻與財產問題時保持理性與清醒，「不要只因為對方的工作或外在條件，就忽略了真正重要的事情。」