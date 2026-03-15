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台男有車有房年薪逾90萬台幣！女友1原因嫌他不長進 網友勸分手

香港01／ 撰文：田中貴
台灣1名男生在網上表示，自己目前36歲，有車有房沒有貸款，工作年薪大約92萬至93萬新台幣，也不用輪班見紅休，有空時考了一些證書執照，閒錢用作投資，每個月大概可以賺到約2萬新台幣，卻遭女友嫌不長進。吵架示意圖。（圖片來源／ingimage）
台灣1名男生在網上表示，自己目前36歲，有車有房沒有貸款，工作年薪大約92萬至93萬新台幣，也不用輪班見紅休，有空時考了一些證書執照，閒錢用作投資，每個月大概可以賺到約2萬新台幣，卻遭女友嫌不長進。吵架示意圖。（圖片來源／ingimage）

錢無人嫌多，但有人認為維持到生活就已經足夠。台灣1名男生在網上表示，自己目前36歲，有車有房沒有貸款，工作年薪大約92萬至93萬新台幣，也不用輪班見紅休，有空時考了一些證書執照，閒錢用作投資，每個月大概可以賺到約2萬新台幣，卻遭女友嫌不長進，指她公司的資深工程師年薪最高達到300萬新台幣，要求他改當科技廠工程師。原po不禁疑惑「有點心累，是不是應該放手了？價值觀有點不同了」。

許多網友留言指「是，放手吧，讓她和資深工程師交往」、「那她年薪是多少？如果她連你的一半也不到，那你也可以叫他換工作啊」、「分手啊，今天她嫌你賺太少就是影響到她的荷包」。

年薪大概92萬至93萬新台幣 抽空考取證書執照

36歲原po在facebook群組「匿名公社」表示，「目前有車有房沒貸款」，年薪大概92萬至93萬新台幣，工作比較輕鬆，8小時大概只有2至3小時是繁忙，其他大部份時間都是休息，「也不用輪班見紅休」，公司離家只有5至10分鐘，原po抽空考取證書和執照，例如操作堆高機、處理甲級廢水和甲級職安，閒錢則作投資用途，每月大約可以賺到約2萬新台幣。

女友要求改去科技廠當工程師

女友則是在科技圈擔任技術員，其公司的資深工程師年薪介乎100至200萬新台幣，部份人更接近300新台幣。女友回家常抱怨原po不長進，希望他換工，改去科技廠當工程師，但原po認為「生活工作都輕鬆，幹嘛要換工作」，然後不時中被女友批評不長進。

原po︰是不是應該放手了？

原po質疑「36歲年薪不到百萬是很差的意思嗎？」，形容自己少許心累，「是不是應該放手了？」，畢竟雙方價值觀不同。

網友︰換的是人，不是工作

貼文引來大量網友留言，「我覺得你很棒了！她要求太高」、「分手吧」、「換女友或是單身，會很滋潤」、「換的是人，不是工作」。

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文章授權轉載自《香港01》

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