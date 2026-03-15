全國三胞胎超溫馨聚會！聽聽這些「一打三」父母的感人心語

疫情後首次全國三胞胎大會師今在雲林登場，來自各縣市37個三胞胎家庭齊聚分享甘苦與幸福，超可愛的三胞胎以野餐方式玩得不亦樂乎，這場自發性的溫情聚會，每位父母提起過往養育辛勞，笑說「別想太多好好養他們愛他們就對了」，甘苦全都掩藏在幸福裡，讓人超感動。

「當家裡同時傳來三個哭聲是挑戰的開始；但當三個笑臉同時綻放則是無可取代的幸福」會師發起人之一的雲林縣斗南鎮文安國小附幼老師陳慧君也是三胞胎媽媽，今天主持開場白格外感人，也說出全場所有三胞胎家庭共同的心聲。

今天是每年3月的第三個周日「三胞胎日」，停辦長達6年的聚會今天復辦，全場從1歲到22歲三胞胎長像神似、穿著一樣，在校園野餐追跑，散發濃濃幸福味，尤其學齡前的超級可愛的三胞胎，更是每個鏡頭捕捉的對象。

每個三胞胎家庭都有一大串讓人震撼的育兒故事，更有許多讓人難以置信的生活雜趣。來自新北的龔媽媽和新竹陳媽媽分別是同卵三胞胎男孩及異卵三胞胎女孩的母親，兩人懷上三胞胎卻有段奇緣，多年前參加活動彼此不認識，一聊才發現都同為三胞胎媽媽，越聊越親，成了好朋友，如今孩子都4歲了，兩家經常一起出遊聚餐，今天和更多三胞胎家庭團聚更愉快。

台中黃媽媽說，從沒育兒經驗生出三胞胎，只能克難學習，和老公三個月從不出門過著「不見天日」日子，若無強大意志力真會搞垮，幸好有了這個三胞胎社群平台幫了不少忙，育兒有依靠。

全場「一打三」的父母輪番上台分享從崩潰到療癒的育兒實錄，透過才藝秀也觀察到多胞胎獨有的心靈感應，趣味十足；南投的小五龍鳳胎被問是否有「心電感應」？哥哥笑說，有時候不約而同說同樣的話，想吃義大利麵，不用問三人就心有同感很有默契。

陳慧君說，他們沒有組織協會只成立社群平台，已有百餘個「三寶」家庭加入，除線上分享外，每年三胞胎日持續到全國各地巡迴會師，讓更多新手可分享更多經驗，省去許多育兒辛苦與折磨。

三胞胎僅八千到兩億多分之一機率，多位三胞胎爸爸說，一次生了三個的養育過程辛苦也幸福，只是經濟壓力相當大，尤其孩子長大升學就業甚至購屋都是很沈重負擔，全國目前多胞胎僅約兩三百個家庭，近年育兒福利雖好很多，稍稍有減輕負擔，但如能多挹注一些資源協助，例如長大後優先社宅購屋等，相信可為獎勵生產樹立更好典範。

由三胞胎社群平台自發性發起的全國三胎大會師，吸引37個三胞胎家庭參加，逐一分享生活心情，溫馨有趣又感人。記者蔡維斌／攝影

台中來的張爸爸第一胎生了三胞胎，雖然很累還勇敢生了第二胎，兩次生了兩對子女，辛苦也幸福。記者蔡維斌／攝影

全國三胞胎大會師來自國內各縣市37個三胞胎家庭齊聚分享生活心情，溫馨有趣又感人。記者蔡維斌／攝影

南投三胞胎分享心電感應的心情。記者蔡維斌／攝影

媽媽忙著細心養育三胞胎心情，一旁爸爸忙著餵孩子吃，沒一刻停手是兩人的心情寫照。記者蔡維斌／攝影

三胞胎媽媽說傻傻的生、傻傻的養，道出多胞胎父母的心情，也顯示只有用更多的心力和愛養育孩子，才能度過多胎育兒的撞牆期。記者蔡維斌／攝影

全國三胞胎大會師來自國內各縣市37個三胞胎家庭齊聚分享生活心情，溫馨有趣又感人。記者蔡維斌／攝影

養育多胞胎的生活十分辛苦，陪超可愛孩子一起玩，卻有滿滿的幸福。記者蔡維斌／攝影