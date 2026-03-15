三胞胎家庭大會師齊聚雲林 分享育兒甘苦談

數十組三胞胎家庭今天齊聚雲林，活動發起人陳慧君說，三胞胎的父母從孩子還未出生就會非常焦慮，出生後面臨更多挑戰，透過活動提供實際育兒經驗，盼孩子平安長大。

第12屆三胞胎大會師今天在雲林縣斗南鎮文安國小登場，30多組三胞胎家庭齊聚，孩子年齡從1歲至10多歲不等，現場三胞胎活潑不受控，讓父母手忙腳亂。

陳慧君告訴中央社記者，她是幼教老師也是三胞胎媽媽，從20多年前懷孕時，就遇到很多問題，當時自己上網找答案、去圖書館找資料，並在部落格寫下育兒心得，因此結識許多三胞胎家庭，還一同成立「家有三寶」臉書社群，分享育兒心得、互相幫忙。

陳慧君表示，今天是第12屆三胞胎聚會活動，之前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦6年，活動分別在北中南各地舉辦過，歡迎全國三胞胎家庭參加。

陳慧君提到，養三胞胎的壓力來自多方面，尤其是金錢開銷，目前她的3個孩子讀國立大學，僅一學期的註冊費就要新台幣9萬多元，不過當年讀幼兒園更貴，一個孩子單月9000元，現在讀幼兒園則有政府補助，情況好很多，期待政府對多胞胎家庭提供更多協助。

現場多名三胞胎的父母直言，養三胞胎很辛苦，夫家、娘家的人要一同照顧，人手才足夠，生病時常3個同步，光是照顧就相當辛苦，有時餵奶還會搞不清楚誰餵了、誰沒餵。不過父母永遠會選擇遺忘辛苦，留下可愛與甜蜜，畢竟這是3倍幸福。

住台中的張先生與妻子帶著4個孩子參加，被誤認為生4胞胎。張先生說，第一胎是三胞胎，第二胎生一個，是不小心有的，想說既然有緣就生下來。

來自南投、就讀國小5年級的三胞胎姊弟表示，他們會有「心電感應」，有時候想吃義大利麵，不用詢問弟弟或姊姊，就會同時說出口。

住台北的三胞胎父親李文安說，他從第2屆聚會就開始參加，從中獲益不少，尤其有「家有三寶」臉書社群，讓大家互相打氣，前輩也能表達建議解決後輩問題，目前已有200多個三胞胎家庭加入。