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離婚7年…前夫祖先頻入夢討「辭祖」 女不想理卻因1關鍵認了

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
祭拜擲筊示意圖。示意圖／AI生成
祭拜擲筊示意圖。示意圖／AI生成

南投有女子到網路平台發文稱她已離婚7年，近期卻多次夢見前夫家祖先要她「辭祖」，她本來不想理會，不料擲筊請示家中神明也得到「對方有來找」，只好上網提問如何辭祖，引發議；有人認為不用放心上，也有人覺得照做求心安也好。

臉書地方社團「草屯人」有民眾貼文詢問「草屯惠德宮有在辭祖嗎？」因她前夫家的祖先入夢要她「辭祖」，但她已離婚長達7年之久，本來不想理會這個夢境，可後來又接連夢到好幾次，且都是同樣內容，讓她感覺怪怪的。

該女子為此擲筊請示自家供奉的神明及祖先，沒想到，家中神明及祖先神明告知她「對方有來找」，指示還是按民間習俗「辭祖」。她只好到臉書社群平台提問，除了詢問當地惠德宮有沒有在辭祖，同時也盼廣大網友給她意見建議她怎麼做。

由於，該女子已離婚7年，前夫家祖先在7年後才入夢要求辭祖，頗為特殊，引發網友討論，且多方角度論戰；有一派認為，「都離婚離開夫家7年，根本不用在意要不要辭祖」、「在別的平台曾看到有人回應有辭祖也沒比較順利」等留言。

有網友則不解「為何前夫家祖先有此執念？」，也有人覺得「夢境跟現實是相反的」要女子別在意；但也有不少人認為，「結婚有拜夫家祖先，有經過祖先認證的，離婚自然要辭行」，所以鼓勵女子照做求個心安也好。

而「辭祖」不用去前夫家，只要到有供奉城隍爺的廟宇即可，因此有人建議可上網下載離緣辭祖疏文，填寫後準備水果供品，到有供奉城隍爺的宮廟，誠心唸該疏文稟報離婚緣由，並請神明代為傳達告知前夫祖先，完成「辭祖」便可寬心。

城隍爺 神明 前夫家

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