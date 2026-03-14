28K男友少送禮、不請客…她心軟體諒卻因1行為醒悟：不是錢的問題

情侶之間的金錢觀念往往會影響感情走向。一名女網友分享，前男友月薪只有2萬8000元，經常喊窮，甚至連請她吃一頓500元內的火鍋都覺得很勉強，但對方卻計畫分期購買1萬2000元的二手精品鞋，讓她瞬間看清對方的心態「不是錢的問題」。

這名女網友在Dcard以「月薪28K的前任：請我吃輕井澤說勉強，卻想買12000精品鞋分期」為題，指出前男友常抱怨自己車貸壓力大、生活開銷多，總說手頭很緊，因此交往期間幾乎沒有送過她禮物。不過，她後來才得知，男方的車貸其實有一半是由長輩代為支付。

儘管如此，這名女網友說明，每逢節日仍會準備禮物給對方，例如香水或皮夾，但前男友在交往期間，只送過一件約600元的羽絨外套，還曾說自己不過生日，所以也不會送禮。卻沒想到男方生日當天，不只跑去和朋友唱歌慶祝，甚至還向她索討禮物，讓她相當傻眼。

這名女網友進一步指出，有次自己提議想吃一間500元內的火鍋店，男方竟回應這個價格「可以勉強請客」，讓她當場愣住。更讓她難以理解的是，連請火鍋都嫌貴的他，竟打算花1萬2000元購買一雙二手精品鞋，那一刻她才終於明白，對方並不是沒有錢，而是單純不願把錢花在她身上。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「人生遇到很多月薪3萬，每天喝星巴克，明明薪水很低，都幹一些高消費的事」、「我幫前男友負擔八成以上的生活費，吃大餐都要自己出，他開始賺錢之後就跟我提分手了」、「問個題外話，薪水只有28K是怎麼回事？好回到正題，只有28K也敢談」、「想當初⋯某前任先付了飲料錢，然後不斷提醒我麥香10塊記得喔」、「跟男友AA，我想加起士15塊，他不給加」。

事實上，AA制一直是情侶間常被討論的問題。本站曾報導，一名女網友分享自己的前男友就是標準AA男，甚至連吃路邊攤都要AA，讓她越想越不爽，覺得對方很小氣，最終提出分手。

不少網友都表示「為什麼跟妳AA就是小氣，他甚至沒佔妳便宜不是？」、「我覺得AA不是小氣，就只是正常人，但不AA的是算蠻大方的了」、「愛計較的人，就單身比較好」。不過，也有網友指出「有沒有互相，其實感受得出來」、「我也喜歡花錢在另一半身上，看她開心我就快樂一整天，但前提是她不能覺得是理所當然」。