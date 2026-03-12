孫子該叫外公還阿公？人妻嘆婆家狂教「分內外」 網戰翻

近年有不少年輕父母認為，「外公、外婆」的稱呼似乎帶有將母親家族視為「外人」的意味，因此傾向讓孩子統一稱呼祖父母為「阿公、阿嬤」。不過，也有不少網友表示，部分長輩仍堅持要區分「內外」，甚至會特別教小孩不同叫法，讓一些媳婦感到困擾。

過去多半習慣把父親的父母稱為「阿公、阿嬤」，而母親的父母則稱為「外公、外婆」。一名網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，好奇詢問現在是否還有人會教孫子叫「外公、外婆」，還是已經統一改叫「阿公、阿嬤」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我公婆都教小孩說，那是外公外婆（怕小孩親他們）」、「遇到的是爺爺硬要小孩叫媽媽的爸爸外公，搞的自己比較高尚的樣子」、「外省家庭還是這樣叫」、「我婆家的人就會這樣教我兒子，超莫名其妙，自己也生了三個女兒，從沒聽過她要外孫叫她外婆」。也有人分享，曾請長輩不要再教孩子區分「阿公」和「外公」，但長輩卻反問：「那要怎麼知道是在叫誰？」

不過也有網友不以為然，「有差嗎？」、「其實這些都是名詞，重要的是這些稱謂裡面珍貴、真心的關心和互動」、「只是為了讓孩子辨別而已、稱呼而已，有什麼好計較」、「稱呼而已，小孩自己也知道誰對他好、誰對他不好」。

還有網友提供一種折衷做法，可以在「阿公」或「阿嬤」前面加上地名區分，既能清楚辨識是在叫哪一位長輩，也避免出現內外之分的問題，「例如基隆的阿公阿嬤、板橋的阿公阿嬤」、「一律屏東阿嬤、高雄阿公阿嬤，但小孩看到直接都喊阿公阿嬤」。

事實上，無論是「阿公」或「外公」，本質上都是祖父的稱呼。根據教育部《國語辭典簡編本》解釋，「外公」指的是母親的父親，也可稱為「阿公」或「外祖父」。