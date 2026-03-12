快訊

等不及結婚！她「單買整盒喜餅」回家嗑 新人加曝：一定多訂自留

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
結婚示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

不少人對喜餅的印象，總和婚禮、喜事綁在一起，不過有網友發文分享，其實就算沒有親友結婚，也能自己買一盒喜餅回家慢慢吃。貼文曝光後，也引發底下留言區熱烈討論，不少人直呼喜餅真的很好吃，甚至有人結婚時還特別多訂幾盒留給自己；也有網友好奇，喜餅究竟能不能單獨購買。

一名網友近日在社群平台Threads發文表示，自己非常喜歡吃喜餅，因此會直接單買一整盒回家享用，好奇詢問「有沒有人也一樣？」她同時附上一張照片，只見盒內裝有14種不同的糖果與餅乾，品項相當豐富。

貼文曝光後，短短兩天已吸引逾萬人按讚，不少同好留言分：「完全懂，喜餅超好吃，甚至假扮要結婚的新人，去喜餅試吃大會狂吃」、「28歲時的我也會幹這件事情，而且戰鬥力極強，有時甚至一次買兩盒，蛋糕一個人吃八吋」、「這根本我，最近看到一堆年節禮盒出清我都超興奮」、「我舉手！社恐不愛接紅炸彈，但喜歡拆喜餅品嘗驚喜，自己買比較快！」。

也有不少網友驚訝表示，「我第一次知道喜餅可以單獨買來吃欸，好酷喔」、「居然可以單獨買嗎？我喜歡堅果塔」、「原來可以買一盒的嗎」。事實上，多數喜餅品牌皆提供少量訂購，甚至單盒購買的服務，不過價格通常維持原價，無法享有新人大量訂購時的優惠折扣。

