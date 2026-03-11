快訊

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱「摧毀16艘伊朗布雷船」影像曝光

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

準備見好就收了？稱伊朗「非常想談」 川普：取決於提出的條件

嬌妻陪高帥丈夫覆診8年！突只剩他獨來 醫生獲知原因悲痛嘆息

香港01／ 撰文：田中貴
男病人獨自覆診，醫生好奇詢問妻子去向，男病人沉默一輪後解釋妻子患癌，無法再陪同覆診，最近一次回診，男病人告知妻子已經病逝。圖／AI生成
男病人獨自覆診，醫生好奇詢問妻子去向，男病人沉默一輪後解釋妻子患癌，無法再陪同覆診，最近一次回診，男病人告知妻子已經病逝。圖／AI生成

人生最難過的是最愛你的伴侶離世，剩下自己孤單一人。台灣1名醫生表示，有1名高帥男病人喜歡飲酒吸煙，被漂亮妻子硬拖到醫院求診，但他仍然打算離開，結果突然因心肌梗塞而暈倒，「後來被急救送回來，再轉到我們醫院，把血管打通」，之後妻子每次都會陪同丈夫覆診，不斷數落丈夫沒有按吩咐服藥，而且繼續飲酒吸煙，但「又會默默把藥袋收好，提醒他怎麼吃」。

去到2024底，男病人獨自覆診，醫生好奇詢問妻子去向，男病人沉默一輪後解釋妻子患癌，無法再陪同覆診，最近一次回診，男病人告知妻子已經病逝，醫生慨嘆「那些嘮叨，其實都是滿滿的愛。她當年救了他的命，只是這一次，他再也留不住她」。

夫妻外型超群　男瀟灑女漂亮

心臟科醫師王子林在其facebook專頁表示，大約8年前，遇到1位男病人有心肌梗塞，「他很帥，1.8幾米，身形挺拔，有一點像電影裡那種風流倜儻的男人」，同時喜歡吸煙飲酒，「帶着一種貴公子的瀟灑」。妻子同樣漂亮，身型高䠷和有氣質，好像專業模特兒。

男病人拒絕求醫即暈倒

妻子擔心丈夫健康，硬把他拖來醫院，其間他一直聲稱自己無事，到了醫院門口竟然轉身離開，「結果才走到停車場，人就倒下去了」，隨即接受急救打通血管，並要向王醫生覆診。

妻子每次陪同覆診　數落丈夫兼提醒服藥

王醫生形容「其實每一次門診，我印象最深的不是他，而是他太太」，每次陪同回診，她每次坐下數落丈夫，用英文批評丈夫沒有按指示服藥，而且繼續飲酒吸煙，同時「又會默默把藥袋收好，提醒他怎麼吃」。王醫生認為「一個瀟灑任性的男人，旁邊總有一個女人，一直在旁邊看着他、管着他、不放心他」。

妻子患癌病逝　剩下男病人獨自回診

到了2024年12月，只有男病人獨自回診，王醫生詢問其妻子的去向，他沉默了一下才表示妻子患癌，而且是絕症。今年3月男病人再次單獨回診，王醫生順便詢問其妻子病情，男病人低頭輕聲表示，妻子之前一日已經病逝。

醫生︰曾經有人那麼努力地愛過他

王醫生形容「那一瞬間，整個診間安靜了好幾秒，空氣似乎慢慢沉了下來」，忽然想起這8年來的每次門診，男病人妻子「坐在旁邊唸他不吃藥、唸他抽菸、唸他喝酒、亂吃零食血糖過高」，其實充滿愛和關心，「她當年救了他的命，只是這一次，他再也留不住她」。王醫生慨嘆「有時候我會想，也許一個人能活很久，不是因為醫療，而是因為曾經有人那麼努力地愛過他」。

（facebook專頁「王子說Prince Say-心臟科王子林醫師」）

延伸閱讀：

四川宜賓山泥傾瀉感人一幕　數十村民徒手挖掘挖到流血終救出老婦

月台小女孩揮手大喊：拜拜！　港鐵女車長暖心回應　影片感動全網

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

嬌妻陪高帥丈夫覆診8年！突只剩他獨來 醫生獲知原因悲痛嘆息

人生最難過的是最愛你的伴侶離世，剩下自己孤單一人。台灣1名醫生表示，有1名高帥男病人喜歡飲酒吸煙，被漂亮妻子硬拖到醫院求診，但他仍然打算離開，結果突然因心肌梗塞而暈倒，「後來被急救送回來，再轉到我們醫

2026第23屆台積電青年學生文學獎5╱20截止收件！

書寫到遠方

【街貓手帳】林薇晨／貓們

即使經常在住處附近遇到街貓，我始終不確定貓們出現的鐘點，也不知道牠們窩居於何處，也許是附近人家的停車庫或儲藏室，也許是城市自然形成的各種洞窟角落畸零地，也許就是昨夜餐風明夜宿露，如同台語裡所謂的「貓徙岫」，日復一日在巷與巷、弄與弄之間翻山越嶺地跋涉。也或許在我不曉得的某時某刻因病因故因為諸般災禍而返回了雲端的天國。

【作家的文學紀念冊 】羅青／一盤雜醬詩拌麵：照亮深淵懷瘂弦（下）

一日，他忽然正式來信說：藉你的「麟兒」吉言，橋橋剖腹生產，有弄瓦之喜，大名如何，還在商量，希望你先為小女取一小名，不可推辭。於是我便立刻回信說：「就叫小米吧！」……

【心流時光】葉天祥／愛上烹飪的第三人生

舊同事透過LINE與我聯絡，他日前離開前公司，正在考慮就此退休或另覓工作，遂詢問我的退休近況作為參考。

【教養難題】諶淑婷／當大家要求孩子忍耐，我選擇陪他「逃避」

家長社群常有父母透露，當孩子在學狀況無助、憂鬱或遭受霸凌，該不該撐下去？我常想，我輩為人父母者，為何如此害怕逃避與改變？明明幾年前日劇《月薪嬌妻》的名句「逃避雖然可恥，但是有用」引起廣大共鳴，育兒現場卻往往要求孩子不可逃避，要訓練孩子面對壓力，名句變成了「現在逃避，出社會後怎麼辦？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。