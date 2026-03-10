霸氣開嗆！媽拍兒子騎車片遭酸民圍攻…本人現身護母：少管、我樂意

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生騎車示意圖。圖／聯合報系資料照
記錄「孩子的第一次」是爸媽的興趣，即使到孩子成家立業，興致依然不減。近日有媽媽拍攝孩子騎車到學校的影片，感慨「一瞬間就長大了」，沒想到立即有酸民留言諷刺，惹來被拍當事人留言霸氣護媽，要酸民「講話客氣點」，少管別人家務事「我樂意被記錄」。

兒子長大上大學，一路從家中騎著機車到遠方的學校，家人出於關心開車在後陪同，順便記錄孩子成長瞬間，沒想到忘了取消instagram與threads的聯動，導致引來酸民在threads文章下留言嘲諷「媽寶」、「管太多」，令不少網友傻眼「現在是媽媽拍兒子騎車都要靠杯的時代了嗎」。

騎車的兒子本人也忍不住留言開嗆，直言只是家人間的生活記錄，他本人也樂意被記錄，騎車指教他虛心接受，但家務事不需外人插手評論。

霸氣留言大獲好評，網友也紛紛湧入留言打氣、洗掉酸民留言，「為了媽媽挺身而出，真棒」、「挺你，我也會參與我小孩所有的事」、「羨慕後面有人跟著」、「願意陪小孩真的超棒的」，不少人也分享當初被爸媽陪著上學、載機車載家當的往事。

也有網友擔心年輕人騎車遇險，叮囑行車注意事項，包括遠離大車、不要超速，小心路邊衝出的貓狗人類等等，過去《未來親子》曾分享「要讓孩子騎機車上學」的幾點注意事項，除了多練習、遵守法規、不要酒駕或疲勞駕駛等基本原則外，特別提到「不要借車給別人也不要跟人借車」，除了不熟車況容易出意外，一旦出事，責任及保險問題都需特別注意。

