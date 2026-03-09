影／星宇航空開航釜山邀珉貞、晧禎擔任大使 參加互動遊戲抽來回機票

星宇航空將於6月1日開闢台北／台中－釜山航線，正式進軍韓國市場，為以更貼近生活的視角呈現釜山城市魅力，星宇航空邀請在台灣具高度人氣的韓籍啦啦隊員「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，並將出席6月1日台北－釜山首航活動。此外，星宇航空於官方社群平台推出抽獎活動，即日起至4月17日，凡參與活動即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票。

星宇航空表示，釜山航線大使珉貞與晧禎，皆屬於富邦育樂旗下「Fubon Angels」韓籍啦啦隊員，以亮眼舞台表現與自然親和魅力累積高度人氣與粉絲關注。其中晧禎更是土生土長的釜山人，對城市文化、日常風景與在地景點有著深厚情感。此次，她們將以自身經驗為起點，分享屬於釜山的日常樣貌，讓旅客不僅停留於知名景點，也能以更貼近在地的視角，感受城市真實而細膩的一面。

星宇航空也推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，以打包行李作為旅程的起點，透過與珉貞、晧禎對話互動，從美食、景點到旅行節奏，帶領旅客一步步打造屬於自己的釜山玩法，彷彿與兩位大使一同規劃專屬行程。同時，星宇航空亦精心製作釜山懶人包攻略，旅客可直接儲存至Google Map實際運用於旅程規劃。

兩位大使分別從各自熟悉的日常角度出發，分享心中的釜山私房名單。自稱為「挑食鬼」的珉貞習慣用味道記住一座城市，特別推薦豬肉湯飯、小麥冷麵等代表性在地料理，以及入選米其林指南的海雲台韓牛肋排；她認為白淺灘文化村濃厚的生活氣息，以及熱鬧親切、氛圍宛如台灣夜市的札嘎其市場，最能感受到釜山貼近日常的一面。

被粉絲稱為「釜山女神」的晧禎，則帶領旅客走進她熟悉的城市風景。她分享每次返鄉必訪的廣安里海水浴場，只要望著廣安大橋就能感到放鬆療癒；同時也建議旅客依時間與心情彈性安排行程，感受釜山白天與夜晚截然不同的魅力。

星宇航空表示，釜山不僅是韓國重要的港都城市，也是一座兼具生活感與城市風格的旅遊目的地。透過本次航線大使合作與主題網站企劃，期望以更貼近生活的方式，邀請旅客重新認識釜山，展開一趟從行李開始、自在展開的城市旅程。

釜山是一座兼具生活感與城市風格的旅遊目的地。圖／星宇航空提供

星宇航空特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使。圖／星宇航空提供