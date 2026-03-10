聽新聞
【聯副電影院 】張硯拓／《世外》：香港製造，照見此世的彼岸瑰麗奇譚

聯合報／ 張硯拓

金馬獎最佳動畫長片、改編自西條奈加小說《千年鬼》的《世外》，是一道千年的羈絆，牽起了不斷尋找弟弟的「小妹」，與在世外（死後界）指引亡魂投胎的「小鬼」。編劇兼製作人楊寶文與導演吳啟忠，早在2019年先完成了短片版，聚焦在兩位主角的初遇，奠定了角色形象、「世外」的世界觀與美術風格；如今七年過後，他們再傾注生命擴寫的長片版，終於上映。

相較於短片，長片新增了小妹在一千年裡、多趟人世的輪迴，這些段落的節奏明快，包括大量以《進擊的巨人》為標竿的動作場面──而我要先說，看到非日本動畫能有這等動態表現，真的驚喜非常。

這股企圖心，也延續到結構上：《世外》的時序繁複錯綜，刻意不在前段說明幾條敘事間的關係，只仰賴剪接把情緒能量控得流暢、有致，可說是藝高人膽大。不過，這一切既不指向一趟冒險，也非公理與正義的實踐，而是要看清人生在世，有太多無法掌控的物事在左右我們的命運，不只是環境、時機，還有人性的千折百迴。

為了道出上面的領悟，片中許多情節直指人性的脆弱，與世勢的冷酷，把角色逼進極致的牛角尖。若要粗暴地比喻，我會說這是《靈魂急轉彎》的設定遇上《螢火蟲之墓》的殘忍。小鬼一次次地拯救小妹，但他的「拯救」無法改變命運，只能讓她看透層層冤仇，理解有許多遺憾和悔恨，終究無法在這一世化解。那些灼心之痛，與自己內在的「惡」，都是更大的世局困境之果，唯有理解和接受，才能放下自己。

在美學上，《世外》既不走迪士尼／皮克斯的2D／3D路線，也非アニメ（日式動畫）的臨摹，而是相由心生，揉出一套清新的質地。自短片階段，編導就為「世外」設計了脫俗（otherworldly）的景致，其角色比起アニメ，更像是從遊戲世界而來。尤其出色的，還有化意念為具象的創意：如象徵惡念的「鬼之芽」，是心底蔓往腦袋的尖枒，「心結」是靈魂投胎後留下的紅色繩結；最迷人的是轉世路上，要踏過一片片「回憶」的浮冰，那些吉光片羽，沉在腳下，又透亮，又鮮明。

在《世外》內裡，是反覆出現的佛語「不可思，不可議」——唯有參透存在的渺小，才能放下執念的重擔。但在這般佛性之上，又有一股非理性的、拒絕超脫、近乎任性的執著，構成本片的情感核心，說著「無論你做了什麼，我都相信你。相信你內在的善良」。

去年底，《世外》在香港賣座1500萬港幣，登上港產動畫史的冠軍，在這背後，肯定不是「挺自己人」的義氣而已。畢竟片中真摯的守護約定，與面對惡無惡報、困局難以撼動的不甘心，普世都能夠共鳴。

