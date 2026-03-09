快訊

結婚後強迫洗衣！老公喊不洗要「付婆婆洗衣費」 網傻眼：媽寶男

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的婆婆認為結婚後兒子的衣服理應給媳婦洗，如果不洗要付「洗衣費」。示意圖／ingimage
一名女網友的婆婆認為結婚後兒子的衣服理應給媳婦洗，如果不洗要付「洗衣費」。示意圖／ingimage

結婚後的家事分配如果能理性溝通，婆媳之間的相處便能更加融洽。一名女網友發文，稱她和老公住在婆家，婆婆認為結婚後兒子的衣服理應給媳婦洗，如果她不想洗，老公要求她一個月付「洗衣費」給婆婆，對此，網友們紛紛批評老公的行為，直言他是「媽寶男」。

一名女網友在Dcard發文，表示婚後和老公都住在婆家。近日婆婆跟她說，結婚後老婆洗老公的衣服是理所當然的事，假如不願意洗，老公要求她付洗衣服的費用給婆婆，且每月都要支付。

原PO坦言聽到有點傻眼，她的家裡就沒這種規矩，即使爸爸要值三班，家事或洗衣服也總是他在做。原PO也認為家事本來就是互相分擔的事情，而不是「本來就應該做」，且婆婆不在家時，她也會幫忙洗全家的衣服，就算要付2000元請婆婆洗衣，她也認為應該跟老公平分，因為婆婆只洗老公的衣服，她的衣服還是要自己洗，在薪水不多的情況下，原PO也不知如何是好，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友批評老公是「媽寶男」，「妳怎麼會和媽寶結婚，自己不洗就算了還讓妳付費，最好的做法是跟婆婆說老公自行處理」、「結婚前沒發現是巨嬰嗎，洗衣服都不會好噁」、「老公沒有手嗎」、「說很多次了，不要跟寶寶在一起，求妳做個好人，把寶寶還給他媽媽吧」。

更有網友分享如何分工家事，「我家洗衣服的是女生，因為男生不懂得要套洗衣網，或是如何晾，像是男生就要負責丟垃圾」、「自己的衣服本來就應該自己洗，不要說衣服，就連碗跟飯都要自己處理」。

曾有媳婦在網路上抱怨，自己在家中承擔了多項家務，但卻頻頻遭到婆婆的挑剔與批評，例如晾衣服的順序被嫌「不正確」，拖地後被指「不夠乾淨」，甚至煮飯的味道也屢次遭到否定，最近爭執中，她對婆婆直言「我真的忍妳很久了！」並表明自己的底線希望能夠獲得更多尊重與理解，此舉得到多數網友的支持。

婆媳紛爭

