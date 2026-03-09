停經後出血以為「回春」 醫：小心是棘手的子宮內膜癌

婦女停經後出血，是「回春」嗎？台北榮總婦女醫學部主治醫師王鵬惠提醒，停經後又流血絕不是「月經又來了」，異常的陰道出血、咖啡色的分泌物可能是子宮內膜病變、肌瘤、瘜肉或子宮內膜癌的警訊，少量也危險，必須立即就醫。

王鵬惠指出，婦女停經後出血千萬別大意！子宮內膜癌的發病率正在逐年上升，台灣每年新增約3500名病人，其中死亡人數也不容忽視。根據國健署資料顯示，子宮體癌110年新發生個案數為3,412人、111年3,776人、112年4,016人，其中又以子宮內膜癌占9成居多。

王鵬惠指出，子宮內膜癌是生長在子宮內膜上的癌症，占子宮體癌的93%。其主要成因與新陳代謝症候群有關，例如糖尿病和肥胖，這些因素會導致雌激素過高。此外，環境荷爾蒙和高脂肪飲食也會影響內分泌系統，尤其飲食西化，高油、高熱量以及紅肉的攝取量增加，增加罹病風險。

另外，女性月經無法規律運作也是已知的危險因子，包括長期不排卵、從未生育過、不當補充女性荷爾蒙等，約90%的子宮內膜癌與荷爾蒙相關，但仍有10%的個案是因為遺傳或基因異常。王鵬惠提醒，子宮內膜癌發生最多的年齡是在在55至56歲之間，這年齡的女性應該定期接受檢查。

除了異常的陰道分泌物，王鵬惠說，腹痛腰痛也是症狀之一，但後者往往癌症已是晚期。預防和早期發現是控制子宮內膜癌的關鍵，醫界倡導「六分鐘一生、三合一保一世」，即子宮頸抹片、抽血檢查CA125和超音波檢查，這些檢查有助於及早發現癌症跡象，實現早診斷、早治療。

子宮內膜癌的早期徵兆以陰道異常出血最為常見，國健署提醒，疲倦、貧血或下腹悶痛等不適，也是子宮內膜異常的警訊。另外，年輕女性也可能罹患，要注意月經不規則；子宮內膜癌與性行為無直接關聯，無性經驗者也可能罹癌，應注意疾病迷思。

國際研究指出，BMI超過30，罹患子宮內膜癌風險大增，規律運動配合健康飲食與體重控制，可進一步降低相關癌症風險。王鵬惠強調，子宮內膜癌有明顯症狀，停經後出血是警訊，絕大多數都是早期發現，第一、二期的治癒率高。