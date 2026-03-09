研究：生育過多子女 恐影響母親壽命

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

生養眾多也會影響壽命？芬蘭育兒研究指出，女性生育的子女數量與生物老化及壽命之間存在關聯，其中育有兩到三名子女的女性通常擁有更好的健康數據。對此，科學家認為生物體的能量資源有限，若過度投入於繁衍後代，將導致自身修復的能力下降。

生育多恐老化更快

《ScienceAlert》報導，赫爾辛基大學分析近1萬5千名女性的健康數據，這些女性均為雙胞胎以減少遺傳因素的影響，從而建構出更全面的生育史和死亡率圖像。研究發現，完全沒有子女或生育過多子女的女性，其生理衰老速度較快且死亡風險較高。

數據顯示，生育約兩至三個孩子且生育年齡落在24至38歲之間的女性，通常擁有最佳的健康標記。對此，科學家利用「一次性體細胞理論」來解釋此現象，即生物體的能量資源有限，若過度投入於繁衍後代，將導致身體自我修復的能力下降。

然而，研究人員強調這僅是群體統計的相關性，而非絕對的因果關係，因此不應將其視為個人生育計畫的指導建議。如今，這項研究為進化生物學提供了支持，證明生活史的選擇會在人體留下長期的生物印記。

懷孕育兒有益健康

《美國科學報》報導，懷孕和育兒的某些方面對健康有益，並可降低部分癌症的風險，例如：母乳哺育可以降低乳癌和卵巢癌的風險。此外，一些父母在孩子年幼時獲得的更多社會支持，以及他們日後從子女獲得晚年照顧，都可能延長他們的壽命。

如今，這些益處或許可作為沒有生育的女性老化更快的原因之一，但對於生育四個以上孩子的父母來說，其帶來的生理代價可能超過這些益處。

