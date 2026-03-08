喜歡一個人的10個曖昧舉動 你準備好告白了嗎？

從2月14日的西洋情人節、3月14日的白色情人節，到象徵「我愛你」的5月20日告白日，以及七夕、年末的擁抱情人節等，每一個節日都帶著不同的浪漫氛圍。當這些日子悄悄到來，不少人也開始重新思考：身邊那個總是陪伴自己的人，究竟只是感情很好的朋友，還是早已多了一點不一樣的在意？

當感情在心裡慢慢發芽，暗戀的情緒也會一點一滴累積。很多時候，一些不經意的小舉動就藏著真實心意，會忍不住想多和對方聊幾句、找機會見面，也會在不知不覺中記住對方的喜好與生活中的點滴。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出喜歡一個人的10個曖昧舉動，看看這些小訊號，你中了幾個？

No.10 借用對方的隨身物、珍藏影像

喜歡上一個人，開始想留住對方存在的痕跡，會找藉口借傘、外套或小物；也會珍藏照片、影片在手機中，偶爾翻看時嘴角上揚。看似平常的物品與紀錄，都成了專屬於自己的小小紀念，心裡也會悄悄浮現一抹甜意。

各大社群平台常有人發問：「為什麼女生午休總是愛借男同學的外套」、「真的只會把外套借給有好感的人嗎」、「女生借外套就是有喜歡的意思嗎」、「男生會借傘給普通朋友嗎」。這類的討論總會獲得許多迴響，其他網友紛紛留言回覆，「以前國高中真的會跟有好感的男生借外套，別的女生借還會偷吃醋」、「好青春的回憶」、「我覺得這個動作很曖昧」、「應該是喜歡妳，不然他為何不借別人的傘」。

No.9 開始吃醋、出現佔有慾

Dcard感情版的卡友整理了一份「暈船參照表」，指出「有興趣」、「有好感」、「喜歡」之間的差別：當關係進入「喜歡」的階段時，彼此的互動往往會出現一些明顯變化，例如訊息回覆變得更固定，見面的頻率也逐漸增加，聊天內容開始多了幾分曖昧的意味。更明顯的是，心裡會悄悄出現一點佔有慾或吃醋的情緒，也會忍不住試探對方對自己的感覺。

當看到對方和別人互動過於親密時，心裡可能會悄悄湧上一股不悅或焦慮，嘴上卻勉強說著「沒關係」、「都可以」。其實自己也很清楚，這些話往往只是反話，而那份矛盾又複雜的心情，正是已經悄悄陷入愛情的證明。

No.8 見面時特別打扮自己

平日裡或許穿著隨性、打扮簡單，但只要和喜歡的人約好見面，往往會不自覺多花一點心思整理自己。挑選衣服、整理髮型，甚至注意整體形象，其實不只是為了好看，而是希望在對方面前留下最好的印象。

Threads上有網友分享，好朋友平常都穿拖鞋和球衣，某次約好一起外出時竟穿上襯衫、布鞋，髮型也整理得俐落，吃完晚餐就對她告白了。也有網友說，為了見暗戀的學長，特地練習化妝，「早早起床精心打扮，還特地穿了平常不常穿的裙子」，只為呈現出對方喜歡的模樣。

No.7 愛情占卜、速配測驗

示意圖／pexels

示意圖／pexels

《網路溫度計DailyView》曾報導過「台人最愛的十大算命方式」，感情相關的占卜，也成為許多人在曖昧初期用來探索心意的小工具。當對某個人產生好感時，總會忍不住想從各種線索中，找出彼此是否契合的跡象。

PTT有網友提到，「身邊朋友談戀愛心煩意亂的時候，都會去算塔羅牌」、「算塔羅想知道暗戀對象對我的想法」。除了塔羅牌之外，生日、星座、血型，甚至是MBTI性格配對，也常被拿來偷偷查詢，只為測試兩人之間是否有戀愛的可能。有些人甚至會算命、做心理測驗，一邊期待結果，一邊為答案患得患失，心裡也不免開始幻想，如果兩人真的很合拍，未來會不會展開一段甜蜜的故事。

No.6 臉紅傻笑、說話變溫柔

示意圖／pexels

示意圖／pexels

你的微表情出賣了你！見到對方的瞬間，臉頰可能微微泛紅，眼神有些閃躲，聲音也比平常柔和許多；說話節奏時快時慢，嘴角則忍不住浮現笑意。PTT網友分享，「跟喜歡的人靠很近會臉紅心跳」、「害羞到像少女一樣無法自拔」、「講話會用假音」、「語調變得很溫柔是重點」、「用仰慕的眼神看對方」。

還有人提到，當面對喜歡的人時，自己會突然變得很不自然，例如頻繁撥頭髮、拉衣角、低頭偷笑，或是不自覺地雙手交握、腳尖輕蹬，整個人顯得有些緊張。這些看似細微的舉動，其實往往正是暗戀時最真實、也最難掩飾的信號。

No.5 經常提起對方

無論是和朋友閒聊、遇到生活瑣事，三不五時就會從你嘴裡冒出他的名字。其實，總是忍不住提到某個人，往往代表內心早已對他產生強烈的在意與牽掛。

那種帶著一點期待、又夾雜些許不安的情緒，特別容易出現在曖昧或暗戀的初期，當你逐漸被對方的個性與價值觀吸引時，更是如此。網友表示，察覺自己愛上別人的時候，通常是「做什麼都想到他」、「覺得可愛就是沒救的開始」、「把互動內容拿去請GPT分析的時候」、「跟友人聊天開口閉口幾乎都會提到他」。

No.4 注意對方的一舉一動

示意圖／pixabay

示意圖／pixabay

Dcard有網友發問，「如果一個男生記住我講過的很多小事這樣算是喜歡我嗎？」獲得許多網友肯定的回答，「一個人的記憶力很有限，只有一個特別在乎的人才會做到」、「他就是喜歡妳，才會去記得妳的大小事」、「會這麼問就代表妳也有好感」。

當喜歡一個人時，往往會不自覺把對方的一舉一動記在心裡。無論是隨口提過的喜好興趣，還是最近的情緒變化，都會特別留意。像是知道他喜歡抹茶，生日蛋糕就會特地選抹茶口味；知道他不吃辣，也會提醒餐點的辣度。

在人群之中，視線總是忍不住追隨，偶爾偷看幾眼，只是想確認對方就在不遠的地方。這份在意不只停留在現實生活中，也會延伸到社群媒體。當訊息遲遲沒有獲得回覆時，心裡難免有些焦慮，還會想辦法找話題繼續聊天；同時也會默默關注IG限時動態或貼文，只為了解對方最近在做什麼、過得如何。

No.3 願意花錢買單、送禮

示意圖／pixabay

示意圖／pixabay

有時候，喜歡一個人的心意，其實藏在一些看似不起眼的小動作裡。比如一起吃飯時突然搶著買單，嘴上說著「沒關係啦」，心裡其實在想：這樣是不是就有理由再約下一次？又或者逛到便利商店時，看到對方曾說過喜歡的零食，順手多拿一包，假裝很隨意地說：「剛好看到就買了。」

這些小小的花費不一定昂貴，卻很有心思，其實，選對禮物也能成為傳達好感的一種方式。《網路溫度計DailyView》整理過「雙北十大花店排行榜」、「十大網路超人氣質感飾品」、「巧克力禮盒品牌TOP 10」等報導，白色情人節將至，如果心裡正好有那個特別的人，不妨準備一份小禮物，替自己的心意多添一點勇氣。

No.2 想與對方肢體接觸

示意圖／pixabay

示意圖／pixabay

走路時，兩人輕輕靠近，肩膀或手肘不經意地朝向對方，過馬路時自然拉起的手、聊天時偶爾輕碰手臂，每一次靠近都是溫柔的訊號，透過碰觸，感受到在乎與親近。

曖昧期間，肢體語言往往比言語更誠實，但所有接觸都須尊重對方、獲得同意，在彼此舒服的範圍內互動。網友提到，「喜歡才想要碰觸對方」、「曖昧對象say goodbye時會拍拍我的頭、摸摸我耳朵」、「看電影直接靠在一起」、「有次因為下雨一起撐一把傘，把她往我身上摟」、「喜歡的會很暈」、「牽手比較親密，要雙方都願意」。

No.1 主動聯繫、製造相處機會

示意圖／pixabay

示意圖／pixabay

經典愛情電影《他其實沒那麼喜歡妳》點出了「喜歡」的真諦：「If he loves you, you will know it.」一旦喜歡上對方，會主動聯繫、不會消失不見，也不會只在自己方便時才見面。網友提到，「每天跟我早安、晚安」、「會主動和喜歡的人分享生活」、「會主動聯絡關心，考慮和在乎你的感受」、「看看對方是不是會主動找自己，聽說這方法測試還蠻準」。

當好感逐漸加深，互動的頻率也會跟著改變。有些人會習慣性地傳訊息，生活中的小事都想分享，只為多了解對方的世界；也有人會悄悄製造見面的機會，例如走對方常走的路、參加對方可能出現的聚會，甚至努力融入對方的朋友圈。每一次看似自然的靠近，其實都藏著小心翼翼的在意與期待。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月5日至2026年3月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

招財、招桃花、旺人緣！十大人氣能量水晶飾品 轉運攻略一次看

讓女友生氣的十大行為！快找閨密對答案 看男友踩中哪幾項

白色情人節送禮新選擇！台灣藝人自創美妝保養品牌TOP 10 高宇蓁、張景嵐都上榜

妳是「逆媳」嗎？不煮飯、睡到自然醒、除夕回娘家...被視為現代版逆媳的十大行為

妳是好婆婆嗎？婆媳相處十大地雷曝光 控制狂只排第四