冬衣不能收！粉專：回暖還要再等等

冬衣還不能收，還會冷。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，回暖，還要再等等。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今日起至21日，台灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的低。尤其是12日至14日期間，預期將會有新的一波較強降溫事件，屆時天氣轉涼相當有感。

另一方面，由於前期的環境水氣較多，降雨型態也趨較為明顯；其中，又以8日至11日期間，降雨訊號最為顯著，外出活動請留意攜帶雨具備用。

「林老師氣象站」指出，整體來看，至3月下旬前，環境氣溫大幅回暖的機會並不大，適時衣物穿著的調整，仍需保守因應。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。