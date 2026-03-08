聽新聞
0:00 / 0:00
冬衣不能收！粉專：回暖還要再等等
冬衣還不能收，還會冷。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，回暖，還要再等等。
「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今日起至21日，台灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的低。尤其是12日至14日期間，預期將會有新的一波較強降溫事件，屆時天氣轉涼相當有感。
另一方面，由於前期的環境水氣較多，降雨型態也趨較為明顯；其中，又以8日至11日期間，降雨訊號最為顯著，外出活動請留意攜帶雨具備用。
「林老師氣象站」指出，整體來看，至3月下旬前，環境氣溫大幅回暖的機會並不大，適時衣物穿著的調整，仍需保守因應。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。