同事婚宴只包3千元 新娘傻眼「當我做善事？」網不挺：不如花錢看演唱會

香港01／ 撰文：謝茜嘉
有香港新娘在婚宴上收到同事僅包3000元紅包，直言「當我做善事？」引發網友熱議。 示意圖／AI生成
有香港新娘在婚宴上收到同事僅包3000元紅包，直言「當我做善事？」引發網友熱議。 示意圖／AI生成

婚宴人情爭執時有發生！有在飯店設婚宴的香港新娘在網上發文批評，同事出席其婚宴只包了港幣800元（約新台幣3263元）人情紅包，不滿意要「倒貼」請客，直斥「當我做善事、開飯堂嗎？」、「如果你沒錢或者不想給，不如不要來啦」，她問道：「現在婚宴可不可以設一個最低金額給賓客？」

網友留言反駁新娘，「可能跟你不熟，但又收到你喜帖」、「沒錢就不要學別人結婚設宴啦」、「你結婚請客要幫你回本？」有人更揶揄：「下次再請有錢的同事，不要生氣。」

該新娘於Threads帳號投稿表示，她日前在酒店擺酒，打開人情簿，發現居然有同事只給了800元紅包。她不滿地批評說：「大哥啊，2026年了，我在酒店辦宴會，一個人頭費都要港幣1500元（約新台幣6112元）。你給港幣800元來吃飯，就是說我要倒貼港幣700元（約新台幣2852元）請你吃？我跟你很熟嗎？當我做善事、開飯堂啊？」

新娘續指，「說真的，如果你沒錢或者不想給，不如不要來了，我寧願那個位置空著」。新娘又說，「建議以後喜帖印上付款條碼，給夠錢才能出席。」

網友留言批評，「咦？那不如不去了，要看你結婚，我不如拿港幣1500-2000元（約新台幣6112-8149元）看BLACKPINK，給面子才去的」、「現在很多人都不明白一個道理：你請客，人家願意出席來恭喜你，這就是給了你面子，人情只是一份心意，不是給你回本甚至賺錢，沒錢不要學人設宴」、「強烈建議結婚不要設宴，你們的愛情故事其實不太關其他人事，還有新人結婚請客，不是要給你做生意的」。

文章授權轉載自《香港01》

