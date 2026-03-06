公務員退休中風成植物人 妻日夜照護消瘦25公斤

彰化68歲的林太太與丈夫同為公務員退休，原本規畫退休後一起過著悠閒生活，沒想到丈夫卻在2023年因中風併發肺炎，最終呈植物人狀態。為了不增加孩子負擔，她努力節省開銷，並自行學習照護知識，日夜守在丈夫身旁照料。原本體重70公斤的她，因長期勞累與操心，如今已消瘦至45公斤。

創世社區服務員張靜宜表示，林太太與丈夫感情深厚，即使先生已無法回應，她仍時常讀報給他聽，像照顧孩子般細心陪伴，始終相信「有一天他會好起來」。林太太曾聘請看護協助，但因照顧品質不理想，最後仍選擇親自照顧。由於她身形嬌小，照顧過程相當吃力，創世目前每月到府提供「原床泡澡」服務，協助林先生清潔與舒緩，也盼減輕林太太的體力負擔。

創世基金會服務統計指出，植物人主要照顧者以女性為主，比例高達65%，平均照顧年資約7年。長期高強度的照顧責任，使不少女性被迫離開原有職場，或只能從事兼職工作，家庭經濟逐漸吃緊，甚至陷入貧窮循環，女性照顧者也因此成為長照體系中最沉默的承擔者。

創世基金會表示，長期關注長照家庭中照顧者的身心與經濟壓力，透過免費到宅服務與安養照護，串聯社會資源，提供專業支持與喘息空間。自1986年來歷年安養3024位植物人，免費到宅服務1萬6711位植物人及重度臥床老人，減輕近2萬個家庭的負擔。