快訊

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

AI眼底鏡進駐偏鄉幫看眼睛　有助及早揪出糖尿病風險

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
中央健康保險署署長陳亮妤（前排右三起）、衛生福利部部長石崇良、 Google台灣總經理林雅芳、 Google Health健康策略解決方案總經理Amy McDonough、數位人道協會創辦人潘人豪等人一同出席「Google台灣20週年 AI領航智慧健康」活動。記者林俊良／攝影
中央健康保險署署長陳亮妤（前排右三起）、衛生福利部部長石崇良、 Google台灣總經理林雅芳、 Google Health健康策略解決方案總經理Amy McDonough、數位人道協會創辦人潘人豪等人一同出席「Google台灣20週年 AI領航智慧健康」活動。記者林俊良／攝影

糖尿病病患最怕血糖太高對器官造成傷害，進而引發失明、截肢等，公衛專家發現，偏鄉民眾、阿公阿嬤很容易因衛教資訊不足、醫療資源欠缺而忽視糖尿病傷害。數位人道協會與健保署、Google、國衛院與北醫等團隊合作，將AI引入偏鄉，透過智慧眼底鏡檢查為糖尿病患進行風險分級，也量身打造個別化衛教，以更接地氣、更有效率的方式改善上述困境。

近日「Google深耕台灣20年，AI領航智慧健康」記者會中，WaCare 執行長暨數位人道協會創辦人潘人豪表示，公衛政策已逐漸從疾病治療轉向前端預防，愈往前端走，愈需要衛教資源、陪伴團隊投入。衛福部近年積極在偏鄉導入數位科技、資訊系統，提升醫療與公共衛生效能，在偏鄉地區，糖尿病、高血壓等慢性病病患特別需要衛教、醫療照護資源的支持，這也是推動數位化偏鄉初級照護計畫的核心動機。

上述計畫源於健保署、Google、國衛院與北醫團隊攜手合作的「糖尿病風險預測AI專案」（AI-on-DM），主要是為了共同打造偏鄉數位初級照護模式，其架構涵蓋醫療機構與社區單位，同時整合數據追蹤、風險評估、基層決策支援系統，以及居家介入模式，目標是希望從「預測」（Prediction）到「介入」（Intervention），為偏鄉民眾打造完整健康照護旅程，近幾年，已在南投縣與南投醫師公會、基層糖尿病協會等單位合作進行小型落地驗證。

潘人豪表示，目前正透過這項計畫，引入智慧眼底鏡檢查，並為偏鄉民眾進行早期糖尿病風險預測，高風險個案即時轉介專科醫療院所，低風險個案則透過健康存摺授權取得個人就醫紀錄，由 AI 生成專屬個人化衛教報告。為避免 AI 幻覺問題，系統也引用如國健署糖尿病衛教資源等大量臨床指引進行訓練，確保衛教資訊可信度，並提供給病人、醫療衛教師與醫療團隊作為輔助工具。

潘人豪表示，過去，偏鄉照服員每年需請假下山，至其他縣市接受教育訓練，造成不便。透過數位化學習模式，像一場兩小時的線上課程即可吸引 2000 位偏鄉照服員同步參與，效率大幅提升，且可每月持續提供多元線上服務與培訓，讓照服員在地即可獲得專業資源。未來計畫期望逐步擴展至台灣全部 93 處偏遠地區，希望藉由科技力量真正消弭城鄉健康不平等。

糖尿病 初級照護 健保署

延伸閱讀

健保快易通「健康存摺App」 提供糖友個人風險分析

總統接見傑出資訊人才獎得主 張耀中籲AI新十大建設強化東部智慧醫療

相關新聞

首次一起出國！她驚見結髮26年夫「不為人知祕密」 網詭笑：看片學的

你真的了解枕邊人嗎？近日，一位人妻發文驚呼，最近和老公出國旅遊，沒想到這趟日本行，竟意外解鎖對方隱藏26年…

AI眼底鏡進駐偏鄉幫看眼睛　有助及早揪出糖尿病風險

糖尿病病患最怕血糖太高對器官造成傷害，進而引發失明、截肢等，公衛專家發現，偏鄉民眾、阿公阿嬤很容易因衛教資訊不足、醫療資源欠缺而忽視糖尿病傷害。數位人道協會與健保署、Google、國衛院與北醫等團隊合作，將AI引入偏鄉，透過智慧眼底鏡檢查為糖尿病患進行風險分級，也量身打造個別化衛教，以更接地氣、更有效率的方式改善上述困境。

快幫爸媽報名!北市府尋找牽手「半世紀」金婚、白金婚夫妻檔

台北市表揚金婚，將受理報名，時間從明天起至3月18日止，歡迎結婚滿50年以上的金婚夫妻以及70年以上的白金婚夫妻報名參加，表揚典禮預計在5月舉辦。

心胸狹窄？她怒喊嫂嫂賴在家「行為難接受」 網直言：找錯對象

一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，引發熱烈討論。該網友在文章中表示，自己對嫂嫂的行為感到不滿，甚至懷疑是否是自己心胸狹窄。她提到，哥哥是職業軍人，平時嫂嫂與他們一家同住，但嫂嫂並未外出工作，也未生育小孩，生活上主要依賴家中資源。

我的手繪日常／毛奇｜畫圖的理解

塗鴉是自然而然的，將眼睛所見的事物，內心的想法，以圖像方式重新表達出來。本專輯以「畫圖」為題，觀看五位創作者的桌面，看草稿如何堆疊、炭筆留下的粉末，以及一幅圖如何在反覆描摹中找到形狀。 【精彩語錄】塗鴉是自然而然的，手自然而然的就動起來。把眼睛所見的事物，內心理解的意圖，重新組織呈現出來……

書摘｜《這21堂課，有毒！》 台灣獨有的藥酒文化

保力達B是藥酒的一種，是可以「強身健體」的酒精飲料，它們最容易被忽略，卻也最值得討論，而從成癮科醫師的角度來看，我們需要從多個角度去理解這個台灣獨有的藥酒使用議題。 提到保力達B，大家一定會想到這句廣告詞：「明天的氣力，今仔日給你傳便便。」這句由知名導演創作的溫暖貼心的話語，直透人心，成為台灣最成功的廣告詞之一。同樣地，一聽到「福氣啦！」人們立刻聯想到天王影星的燦爛笑容，彷彿喝了廣告中的維士比，就能馬上消除疲勞，與天王一樣精力充沛！ 廣告中最動人的部分，是它呈現出台灣勞動階層勞工的心聲故事：「用勞力辛勤工作，終於被看見、被理解。」重視勞工市場的兩則廣告，其效益不相上下，無「他牌飲料」能出其右，獨特的商業行銷也影響勞工文化深遠。大家手中拿著一瓶飲料，一人一口地傳遞分享，似乎也展現了共存共榮的台灣精神與團隊合作意象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。