聽新聞
0:00 / 0:00

2026第23屆台積電青年學生文學獎 5月20日截止收件

聯合報／ 聯副
2026第23屆台積電青年學生文學獎「書寫到遠方」。（圖／聯副）
2026第23屆台積電青年學生文學獎「書寫到遠方」。（圖／聯副）

書寫到遠方

●獎項及獎額：

1.短篇小說獎（限5000字以內）

2.散文獎（2000-3000字）

3.新詩獎（限40行、600字以內）

●來稿請在信封上註明應徵獎項，以掛號郵寄（221）新北市汐止區大同路一段369號聯合報副刊轉「台積電青年學生文學獎評委會」收；由私人轉交者不列入評選。即日起收件，至2026年5月20日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）

詳情請上：台積電青年學生文學獎臉書粉絲團

延伸閱讀

【示範作 】潘家欣／寫給賽莉耶的信

第36屆醫療奉獻獎報名 歡迎舉薦

2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵件

3月徵文主題 年後減重祕訣

相關新聞

【日常中的小尖刺】宋文郁／今天是不是值得戴隱眼的一天?

現在每天起床，睜開眼睛想的第一件事情，是判斷今天是不是需要戴隱形眼鏡的日子。

【當代散文】夏烈／猶見晨霧飄越仙山

晚風拂柳笛聲殘，夕陽山外山。

2026第23屆台積電青年學生文學獎 5月20日截止收件

書寫到遠方

【剪影】吳統雄、曾郁雯／夢幻之頂

壯闊的白朗峰是夢幻之頂，是人類對大自然的禮讚。超過4800公尺的白朗峰範圍擴及法國、瑞士與義大利，我站在3842公尺的南針峰觀景台眺望拍攝。白朗峰雖然高聳，旅客如織、絡繹不絕，全拜便利的空中纜車所賜。2022年，牛耳音樂會借用這張照片當成活動主視覺，一曲《阿爾卑斯交響曲．在山頂》引領聽眾一起登頂，體驗作曲家理查．史特勞斯在創作生涯寫下的最後一首巔峰之作。

【生活的風景】小草／霧眉之後，我的日子竟亮了起來

習慣了循規蹈矩，向來不太會動念去改變什麼。並非不能接受改變，只是總得下點決心。於是，我先從早就看不順眼的地方著手──眉毛。

【心流時光】羅秀芸／瑜伽課

多年前與瑜伽第一次接觸，是學哈達瑜伽，我找到離公司不遠的知名教室，在櫃台訓練有素的推銷下買了課程，又買了「不知米價」的昂貴瑜伽墊，成為初階練習者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。