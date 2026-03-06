2026第23屆台積電青年學生文學獎 5月20日截止收件

壯闊的白朗峰是夢幻之頂，是人類對大自然的禮讚。超過4800公尺的白朗峰範圍擴及法國、瑞士與義大利，我站在3842公尺的南針峰觀景台眺望拍攝。白朗峰雖然高聳，旅客如織、絡繹不絕，全拜便利的空中纜車所賜。2022年，牛耳音樂會借用這張照片當成活動主視覺，一曲《阿爾卑斯交響曲．在山頂》引領聽眾一起登頂，體驗作曲家理查．史特勞斯在創作生涯寫下的最後一首巔峰之作。

