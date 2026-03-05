快幫爸媽報名!北市府尋找牽手「半世紀」金婚、白金婚夫妻檔

台北市表揚金婚，將受理報名，時間從明天起至3月18日止，歡迎結婚滿50年以上的金婚夫妻以及70年以上的白金婚夫妻報名參加，表揚典禮預計在5月舉辦。

北市民政局表示，自101年起開始辦理金婚表揚，希望透過活動表揚金婚夫妻成家半世紀的榮耀，也邀請市民朋友見證金婚夫妻的美好時光，活動暫定表揚共80組夫妻，結婚滿70年之白金婚夫妻5組，結婚滿50年之金婚夫妻75組，只要夫妻一方設籍台北市且未曾接受過表揚者，即可報名參加。

民政局指出，表揚組數將視報名狀況調整，若報名對數超過預計組數80組時，將由台北市政府民政局審查婚齡，以婚齡長久排序，分別決定金婚、白金婚夫妻之受表揚名單，結婚滿70年以上者，擇優表揚白金婚，名單以機關公布之名單為準。

民政局表示，活動將於表揚典禮前為金婚夫妻家庭留下珍貴的全家福及活動影片，預計於115年4月11日(星期六)及4月12日(星期日)進行拍攝，於核定名單公布後，活動執行廠商將聯繫受表揚夫妻或家屬訪談及拍攝影像作業事宜。

報名方式採網站線上報名或書面報名擇一辦理，可至活動網站填寫資料並上傳夫妻家庭照片2張線上報名；書面報名者請至官網下載列印簡章或至各區公所人文課領取紙本報名表，填寫報名表(含夫妻家庭照片2張)後，至區公所書面交件報名或郵寄至204-013基隆市安樂區麥金路22號12樓「金婚表揚活動小組」收；相關活動資訊可電洽(02)2523-5448「金婚表揚活動小組」，歡迎市民踴躍報名參加。