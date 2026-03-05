快訊

心胸狹窄？她怒喊嫂嫂賴在家「行為難接受」 網直言：找錯對象

聯合新聞網／ 綜合報導
姑嫂紛爭示意圖。圖／AI生成
姑嫂紛爭示意圖。圖／AI生成

一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，引發熱烈討論。該網友在文章中表示，自己對嫂嫂的行為感到不滿，甚至懷疑是否是自己心胸狹窄。她提到，哥哥是職業軍人，平時嫂嫂與他們一家同住，但嫂嫂並未外出工作，也未生育小孩，生活上主要依賴家中資源。

原PO指出，嫂嫂偶爾會幫忙買菜、煮飯或是購買點心，但主要家務仍由母親負責，甚至有時候連洗碗都很少主動幫忙。此外，嫂嫂在房間玩遊戲時經常語音過大聲，甚至半夜也不例外，而家中的公共空間如廁所，也被嫂嫂的物品佔滿。儘管母親為避免成為「惡婆婆」，選擇隱忍不說，但原PO坦言自己無法接受這樣的行為。

該網友補充說明，自己已婚且身為別人家的媳婦，對方家庭對她也不錯，因此她在婆家會盡量拿捏分寸，不會將對方家視為自己的家。她強調此次發文並非為了引戰，而是希望了解現代媳婦的常態。

此篇貼文曝光後，引起網友熱烈討論，留言兩極化。有部分網友認為，原PO的心態問題較大，並指出：「請哥哥申請官舍或租房，不要同住，因為你們永遠不會把嫂嫂當成一家人或自己人」、「如果這個女生的身分從嫂嫂換成親生姊姊，會不會這些行為你就看得過去呢？」、「換個角度想，這些行為發生在妳哥身上，是不是就合理了？」。

但也有網友表示理解原PO的困擾，認為嫂子的部分行為確實不妥：「我覺得可以溝通看看」、「這個問題要跟哥哥說，請哥哥處理會比較好」、「生活習慣若影響他人，確實不妥」。

