北市首創育兒減工時 勞長洪申翰：若配套沒處理好恐成「象徵性試辦」

台北市三月起試辦「育兒減少工時計畫」引發熱議，不少育兒家長叫好，但也有人怨嘆「工作留給單身狗？」勞動部長洪申翰今表示，他認同北市推行計畫的初衷與大方向，勞動部過去也做過相關研議，但必須考量配套是否完備，若配套沒處理好，實施範圍就無法擴大，恐流於象徵性試辦。

勞動部今舉辦勞動部加碼「強化企業托育」記者會。記者會上，媒體提問勞動部是否跟進北市府政策，補貼育兒家長減少工時的薪資？洪申翰說，他認同北市計畫的初衷與大方向，勞動部先前做過相關評估、研議，但須考量配套完備與否。

洪申翰進一步指，育兒家長減少工時的配套必須克服幾個問題，包括勞工薪資補貼、常態性人力頂替、非育兒家長員工的不公平感受，執行上，也必須給人資充分的說明、準備時間。

「關鍵在配套」，洪申翰說，大家都不會反對減少工時的概念，重點在於有沒有配套，若配套無法處理，實施範圍就不容易擴張，也就不太容易變成制度性協助，而流於象徵性試辦。

洪申翰說，勞工育兒需求具多樣性，因此有育兒津貼、生育補助加碼等經濟性補貼，也有因應小孩腸病毒等突發狀況的彈性育嬰留停，也有企業托育設施，讓勞工跟小孩距離近一些，更能放心工作，也正因為需求多樣，所以很難有一個計畫能涵蓋所有需求。

他強調，育兒政策不是靠比較，必須靠合作、互動，勞動部方案是希望促成更多合作、互補，將繼續跟企業、勞工、NGO討論，審慎研議配套，讓育兒家長減少工時政策具可實現性。

由於現行「性別平等工作法」第19條規定，受僱未滿30人企業的育兒家長，若提出減少或調整工時，必須經勞資協商合意方能適用，過去有民間團體呼籲拿掉勞資協商字句，改為雇主不得拒絕，洪申翰說，找出周全的可行性做法後，再來檢討法規也無不可。

此外，也有團體認為，台灣已邁入超高齡社會，賴清德總統「雙就業、雙照顧」政策卻著墨於顧小，忽略勞工也可能因照顧長輩被迫離開職場，洪申翰說，家庭照顧假以「小時」請假可顧及勞工的顧老需求，勞動部也跟衛福部交換過意見，長照3.0上路後，若還有需要職場支持的地方，再來研議職場制度的調整。