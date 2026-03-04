擇偶別找「縫合怪」！前任優點拼湊成條件他揭盲點 網：你太誠實

在現代擇偶市場中，不少人在替下一段感情設定條件時，常不自覺地把歷任伴侶的優點拆解，再拼湊成理想型清單。有網友直言，這種做法等於將不同人的優點強行集合，卻刻意忽略當初同樣存在的缺點；更關鍵的是，這些關係最終多以分手收場。他不禁感嘆，「活在過去的光景裡，在空集合中找，真的蠻可憐的」。

一名網友在Dcard「感情版」發文指出，他觀察到不少人在尋找下一段關係時，容易陷入這種誤區，把前任的優點全部拼湊起來，彷彿要在擇偶市場中找到一個「 縫合怪【縫合怪】在擇偶或尋找伴侶時，把過去所有前任的優點拆開來拼湊，想要找出一個「集所有優點於一身」的新對象。 」。他舉例說，前女友A有F奶、前女友B個性善良、前女友C接受AA制，於是就開出條件，希望新對象同時具備這三項優點，卻忽略了A長相不討喜、B多半由自己負擔開銷、C則比自己年長8歲等現實差異。

原PO也指出，女生同樣會出現類似情況，例如希望男友身高180公分、年薪300萬，又能提供情緒支持，只因前幾任男友「湊起來」剛好符合這些條件。然而，問題在於，「你們最後都分手了」。貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論。

不少網友贊同，「這篇講得蠻好的，還有一個選擇是提升自己，提高找到縫合怪的機會」，但也提醒自己可能會成為他人的縫合怪。有網友表示，有些條件若不夠符合，還會自我說服下一個會更好，等到年紀漸長才勉強妥協，「事實上只是大家都老了，也沒什麼好計較了！」、「這篇太誠實了」。