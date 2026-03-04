快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

擇偶別找「縫合怪」！前任優點拼湊成條件他揭盲點 網：你太誠實

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

在現代擇偶市場中，不少人在替下一段感情設定條件時，常不自覺地把歷任伴侶的優點拆解，再拼湊成理想型清單。有網友直言，這種做法等於將不同人的優點強行集合，卻刻意忽略當初同樣存在的缺點；更關鍵的是，這些關係最終多以分手收場。他不禁感嘆，「活在過去的光景裡，在空集合中找，真的蠻可憐的」。

一名網友在Dcard「感情版」發文指出，他觀察到不少人在尋找下一段關係時，容易陷入這種誤區，把前任的優點全部拼湊起來，彷彿要在擇偶市場中找到一個「縫合怪【縫合怪】在擇偶或尋找伴侶時，把過去所有前任的優點拆開來拼湊，想要找出一個「集所有優點於一身」的新對象。」。他舉例說，前女友A有F奶、前女友B個性善良、前女友C接受AA制，於是就開出條件，希望新對象同時具備這三項優點，卻忽略了A長相不討喜、B多半由自己負擔開銷、C則比自己年長8歲等現實差異。

原PO也指出，女生同樣會出現類似情況，例如希望男友身高180公分、年薪300萬，又能提供情緒支持，只因前幾任男友「湊起來」剛好符合這些條件。然而，問題在於，「你們最後都分手了」。貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論。

不少網友贊同，「這篇講得蠻好的，還有一個選擇是提升自己，提高找到縫合怪的機會」，但也提醒自己可能會成為他人的縫合怪。有網友表示，有些條件若不夠符合，還會自我說服下一個會更好，等到年紀漸長才勉強妥協，「事實上只是大家都老了，也沒什麼好計較了！」、「這篇太誠實了」。

情侶 分手 男友 前女友

延伸閱讀

全世界只有台灣在瘋？韓國啦啦隊「本土不紅」來台卻封神 網揭關鍵原因

不合群也能出頭天！「四星座」不靠人脈靠實力…人生終獲大成功

現代人不會交朋友？美國將孤獨列為公共健康危機 專家：不是個人問題

全聯新上架1神物 消費者直呼感動：單身者福音

相關新聞

擇偶別找「縫合怪」！前任優點拼湊成條件他揭盲點 網：你太誠實

在擇偶市場中，網友觀察多人傾向將前任的優點拼湊成理想對象，卻忽略缺點，最終關係多以分手告終。討論引發共鳴，提醒提升自我與接受現實的重要性。

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

我的手繪日常／林麗琪｜因為自然，愛上畫畫的每一天

塗鴉是自然而然的，將眼睛所見的事物，內心的想法，以圖像方式重新表達出來。本專輯以「畫圖」為題，觀看五位創作者的桌面，看草稿如何堆疊、炭筆留下的粉末，以及一幅圖如何在反覆描摹中找到形狀。 【精彩語錄】繪圖可以呈現寫實、能夠想像，讓夢幻之境展演於畫紙上……

【示範作 】潘家欣／寫給賽莉耶的信

為什麼還要踏上旅程呢？

施清真／當被害人成為加害者──艾莉絲‧希柏德的世界

翻譯《蘇西的世界》，讓我感到甜蜜辛酸，閱讀艾莉絲‧希柏德，讓我感到惆悵震懾，小說的敘事和作者的境遇同樣道盡人生的無奈，多年之後重訪，依然備感疼惜。

【文字禪 】鄭培凱／從不立文字到不離文字

禪宗心傳，不立文字，怕在求佛悟道的過程中，被汙染的世間文字帶偏，走了歪門邪道。但是，佛門大德與一心求佛的門徒在溝通的時候，不能總是「拈花微笑」，還得開口說幾句雲裡霧裡的話語，點醒弟子的提問。於是，有了車載斗量的話頭，也就是禪宗的公案。經常是突兀而來，無頭無尾，讓人茫無頭緒，像駕舟在茫茫大海之中，濃霧瀰漫，遠方似乎有著微弱的亮光閃爍，或許是燈塔，或許是星光，或許只是自己眼花，不知所措。有問就得答，或許不答，也要有個表示，是師父的棒喝，或是徒弟轉身就走，都留下無限的遐思。是突然明心見性，還是滿心疑惑，越想越糊塗，這個證道之旅，真是「借問靈山多少路，十萬八千有餘零。南無佛，阿彌陀佛」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。