【心流時光】羅秀芸／瑜伽課

多年前與瑜伽第一次接觸，是學哈達瑜伽，我找到離公司不遠的知名教室，在櫃台訓練有素的推銷下買了課程，又買了「不知米價」的昂貴瑜伽墊，成為初階練習者。

我總是選假日早課，讓自己周末沒有晚起的餘裕。但是，當時我的心總是靜不太下來，伸展肢體或需要調節呼吸時每每分心，也沒有真正喜歡上瑜伽。

後來就沒有再上課了，冥想和呼吸的要領亦沒有深刻領略。而我的右腿靠近髖關節一帶，好像也因施力過當而拉傷，有好幾年只要稍微走長距離就會隱隱作痛。

移居離島多年後再回到城市，我又想起瑜伽，於是，邁著因久坐而略顯僵硬的身體，找到了新的瑜伽教室。

教室位置很特別，要先走進一家中醫診所，搭電梯到三樓，穿越安親班桌椅，直抵深處有一道門，教室在門的彼端。打開門，映入眼簾的是一座大銅鑼，地上有各種尺寸的缽，溫潤的線香瀰漫在空氣裡。跟老師打過招呼，就開始上課。

顯然有些人和我一樣久不做瑜伽了，過程中我們屢屢笑場，因為身體難以吻合某些體式，模樣十分滑稽，但老師說：「沒關係，每個人的身體構造本來就不一樣，沒有所謂標準的姿態。」

在最後的蝴蝶式裡，我莫名流下眼淚，幸好燈光已調暗，準備進入大休息，沒有人會看見我的窘態。那是我第一次在瑜伽墊上流淚，感受到身、心全面的勞累──當然不是瑜伽帶來的，而是生活。好長一段日子，休息好像都不是真正的休息，腦袋無法停止運轉，身體的勞動亦然。此刻把身心全然攤開，才再次捕捉到珍貴的停頓與空白。

也突然體悟到，原來冥想、呼吸或覺知的練習，都不僅止於瑜伽，走路、書寫及閱讀皆是路徑，只是層次不同而已。我很感激有機會游移城市、離島與異地，離開高速運轉的體制，感受生而為人的基本需求，在生存的餘裕裡尋找生活，再從生活縫隙體會生存的難易。

在吐納間，彷彿看見了勞累從鼻息緩緩呼出，多年來緊繃的髖關節和肩頸，在銅鑼振動的餘音裡鬆開。老師說得對，不必追求標準，理解自己的極限才是最重要的。