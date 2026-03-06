【生活的風景】小草／霧眉之後，我的日子竟亮了起來

習慣了循規蹈矩，向來不太會動念去改變什麼。並非不能接受改變，只是總得下點決心。於是，我先從早就看不順眼的地方著手──眉毛。

那對眉毛一直是我的眼中釘，雜亂又濃淡不均，偏偏自己不擅長修眉與畫眉。小眼睛常被那對眉毛拖累，顯得無神。每回攬鏡自照，總忍不住幻想，若能有一對漂亮的眉毛，臉上神情是否也會跟著不同。

某年調薪時，我忽然動了念，想送給自己一份生日禮物。其實我一向不過生日，但那次調薪，卻撼動了年過五十的我，彷彿提醒自己：或許，是時候做點改變了。

在友人推薦下，我找到一位美容師。她的審美觀與我同頻，細心講解後，開始霧眉。第一次為了眉毛躺上美容椅，細細密密的刺痛感讓人一度後悔，心想是否太衝動了。時間一分一秒過去，兩個小時後，我迎來了嶄新的眉毛。

聽說眉毛會影響運勢，過去我總覺得這是無稽之談。可自從有了理想的眉型，照鏡子時，竟不自覺多了幾分笑意，彷彿整張臉都被點亮了。也因此，我開始留意自己的表情，提醒自己常保微笑。無形中，給人的印象似乎變得開朗、陽光，人緣也好像跟著順了些，做起事來更得心應手。或許只是心理暗示，但每一次看著鏡中的自己，都能感覺到內在的自信，正開花結果。

又有一回，我誤打誤撞走進一家許久未去的美容院，原本只打算把分叉又毛躁的頭髮燙直。沒想到與美髮師聊著聊著，她建議我試試短髮，說年過五十，短髮更顯俐落有精神。她翻開雜誌，指著幾個髮型推薦給我，我點頭答應。

剪刀落下，喀嚓聲此起彼落，我比她更好奇這一次的改變。不久後，鏡中出現一個全新的自己。望著被吹整好的短髮，心情有些複雜──距離上一次剪這麼短，已是四十年前的事了。

接下來幾天，凡是見到我的人，幾乎都露出驚訝的表情，紛紛稱讚這個髮型很好看、很適合我。老實說，我自己也相當滿意。沒想到，四十年來始終不曾動搖的長髮，一旦鼓起勇氣放手，竟換來如此意外的讚美。

我並非外貌至上的人，但也逐漸明白，有時透過造型的微調，確實能為心情加分。