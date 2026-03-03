少子化靠「非婚生育」能解嗎？ 專家：女性不是不願生 是怕姻親關係

非婚生育比率較高國家，生育率也較高，我國生育率屢探新低，僅0.87，托育及就業政策催生聯盟指出，原因之一為婚育制度僵化，盼保障非婚生育伴侶及其子女相關權益。聯盟成員、台灣女人連線理事長林綠紅說，婚姻性平風氣並未提升，台灣女人並非不願意生育小孩，而是不希望被婚姻文化、婆媳姻親關係束縛。

除不願結婚，但有意願與伴侶生育女性，另有一群單身但願意生育的女想。林綠紅指出，非婚生育困難處不在女性身體條件，而在「法規不同意」，現行「人工生殖法」禁止單身女性使用自身卵子及捐贈精子結合懷孕，地方政府雖補助單身女性社會性凍卵，但若法規限制仍在，這些冷凍卵子隨女性年齡增加，最終只能廢棄，部分女性被迫轉向國外花高額接受人工生殖技術。

林綠紅強調，不願結婚並非來自伴侶雙方，而是婚育文化不友善導致，在「靠北公婆」等社群粉絲專頁，仍有許多令人難以想像的婆媳糾紛發生，鬆綁法規，讓單身女性好好育兒，「才能讓台灣的婚跟育脫鉤」，既然社會已有高度共識，盼立法院盡快通過「人工生殖法」修法，允許單身女性使用人工生殖技術。

台灣家長教育聯盟常務理事謝國清說，年輕世代已需面對複雜且高壓的工作及社群互動，不願意「再多一層關係」，因此對婚姻關係卻步，財劃法實施後，地方實施各項補貼，如各縣市推動免費營養午餐等，視為政治人物面對選舉壓力下，促進生育的方式，政府不該停留在幾十年來補貼政策，國家應好好研究分析，年輕人不願生育的原因。

婦女新知基金會政策部主任李盈學說，現行社會氛圍對單親媽媽仍有歧視眼光，認為單親媽媽是自身錯誤選擇、個人道德問題，指責女性不避孕、生育又不結婚等，實則單身女性貧窮並非個人問題，而是「體制懲罰」導致，我國社福制度多以雙親家庭為單位，導致單親女性育兒須靠子女生父財務支持或原生家庭後援，但這都不是穩定來源，盼政府正視單親家庭經濟困境。