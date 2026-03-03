不婚直接生？若要求伴侶撫養義務、保障繼承權 民團：近7成民眾接受

我國少子化趨勢明顯，社會各界討論婚育制度彈性，以「非婚育兒」翻轉「 先結婚再生小孩」的現行觀念是否可行？托育與就業政策催生聯盟公布最新調查，在現行無制度保障情況下，71.3％認為非婚伴侶不適合生育；若制度要求伴侶扶養義務、保障財產繼承權等，則情勢反轉，認為非婚生子女適合生育者成為大宗，達68%。

托育與就業政策催生聯盟（簡稱托盟）召集人王兆慶說，根據經濟合作發展組織（OECD）資料庫，非婚生幼兒比率高國家，總生育率也高，法國非婚生幼兒比率58.5%，女性終其一生生育兒女平均數量，即總生育率，為1.66；丹麥非婚生幼兒比率54.7%，總生育率1.5。

反觀非婚生幼兒比率低的國家，總生育率也低，台灣非婚生幼兒比率4.1%，總生育率僅0.87；南韓非婚生幼兒比率3.9%，總生育率僅0.72。

「台灣社會及政治人物，應面對房間裡的大象，先結婚再生小孩的文化是導致低生育率主因。」王兆慶指出，婚育文化導致低生育率，非補助政策所能改變，本次問卷調查逾千位民眾，8成以上為女性，結果可見，民眾對非婚育兒卻步，是基於「務實判斷」，擔心非婚育兒沒有資源，「沒人幫你，政府也不幫你」，呼籲政府建立非婚生育者保障制度。

法國在傳統婚姻外，另設「登記伴侶制」，登記為伴侶者，與婚姻夫妻相同，對孩子、對彼此有撫養義務，且有同居義務，但同方財產繼承權不同，夫妻繼承比率高於伴侶，夫妻與對方家庭會產生姻親關係，伴侶關係則僅限與雙方當事人，此外，終結關係方式不同，夫妻需雙方合意，但伴侶只需一方就能終止。

王兆慶說，曾有政府高官於會議中暴走，稱推動婚育文化改變，會讓推動同婚導致執政黨主席下台、地方選舉大敗情況重演，但本次調查結果已反應民眾反對非婚生育是基於務實考量，與同婚的道德審判不同，台灣不見得適合比照實施法國制度，但應在婚姻外另闢道路，提供非婚育兒支持制度，改善僵固的婚育文化，及對非婚伴侶、子女的歧視環境，「制度若翻轉，民意會改變」。

全國教保產業工會監事陳亮吟說，除改變婚育制度，提供婦女友善育兒環境，是提升單身女性育兒意願重要因素，近10年來政府稱「零到六歲國家養」，宣稱推動托育政策公共化，但實際上是以「準公共化托育制度」虛應民眾，品質不佳的托育制度，讓民眾無法安心育兒，政府應提供優質、真正公共化的托育環境，才能提升婦女生育意願。

另，家長教育聯盟常務理事謝國清說，我國墮胎人數高為低生育率另一隱憂，墮胎者包括未婚生育、單身生育者，因面臨社會歧視、缺乏制度保障等，不願把孩子生下，若政策制度、社會觀念持續落後，非婚生女性生育後不僅沒有寶漲，還面臨歧視，最終只能選擇墮胎。