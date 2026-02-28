快訊

過完年伴侶特別容易吵架？心理師點出3大原因：不是感情變差

聯合新聞網／ 綜合報導
春節長假剛結束，理應帶著放鬆心情迎接開工，但不少伴侶卻在此時爆發爭執。示意圖／ingimage
春節長假剛結束，理應帶著放鬆心情迎接開工，但不少伴侶卻在此時爆發爭執。諮商心理師陳家維近日在臉書粉專「瑪那熊諮商心理師」分享指出，每年開工後，伴侶諮商個案往往增加。明明領了年終、放假休息，看似應該開心，卻反而容易吵架，原因在於「過年本身就是一場猝不及防的高壓測試」。

他分析，春節期間長時間相處、作息打亂、拜訪雙方家人、處理繁瑣家務，甚至面對親友詢問收入、升遷或生育計畫，還得承受同輩比較的無形壓力。許多人當下為顧全大局選擇隱忍，「先往肚裡吞」，想著過完年再說。然而情緒並不會消失，只會延後爆發，甚至「加上利息」。

當家族聚會結束，回到兩人世界，壓力找到出口，一句「妳剛剛為什麼那樣回我媽？」或「你怎麼沒幫我說話？」就可能成為引爆點。部分伴侶因此懷疑，是不是感情變淡、關係出了問題，甚至擔心婚後只剩室友情誼。

對此，陳家維強調，吵架未必代表關係破裂，有時只是壓力終於被看見。他歸納過年後衝突常見的三個原因：

一、角色切換太快

一個人同時扮演伴侶、子女、媳婦或女婿等多重角色，每個角色都有期待，卻沒有真正輕鬆的空間。

二、情緒沒有被消化

當下隱忍為的是場面和諧，但若事後未好好溝通，容易演變成一方指責、一方反駁的對立局面。

三、界線不夠清楚

雙方若未事先討論如何回應長輩、是否出面緩頰，誤會與不滿便會逐漸堆積。

他建議，與其急著分對錯、找戰犯，不如放慢語速、降低音量，試著問對方：「你那時候其實很委屈對嗎？」很多衝突的核心，並非誰對誰錯，而是情緒未被理解、傷口未被看見。

陳家維也以自身婚後經驗為例指出，過年就像一面放大鏡與壓力測試，會將平日的溝通模式與衝突習慣放大。他在著作《在一起，不是要你假裝幸福》中提到，親密關係並非「不吵架才健康」，關鍵在於衝突過後，能否更理解彼此，讓雙方關係更靠近。

他提醒，過完年若出現爭執，別急著貼上「我們不適合」的標籤，那或許只是提醒彼此，是時候調整互動、重新對齊界線與期待。

為協助民眾正視與調適心理壓力，衛福部也推動「青壯世代心理健康支持方案」。該方案針對15歲至45歲民眾，提供每人1年3次個別心理諮商費用補助，盼減輕求助門檻，鼓勵在面臨情緒困擾與壓力時，及早尋求專業協助。需注意的是，補助範圍限於3次心理諮商費用本身，不包含掛號費及其他行政規費。建議民眾預約前，先向合作機構確認是否需另行支付相關費用及實際金額，以免產生額外負擔。

伴侶 伴侶關係 夫妻關係 伴侶諮商

