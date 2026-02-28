年薪百萬有房有車是低標？他徵女友被嫌棄 網揭真相：只夠養自己

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友近期在網路上徵求女友，指出自己年薪約100萬元、有一間小套房，生活較節儉，每個月會吃一次比較好的餐廳，沒想到有女網友要他「照顧好自己就好」。示意圖/Ingimage
一名男網友近期在網路上徵求女友，指出自己年薪約100萬元、有一間小套房，生活較節儉，每個月會吃一次比較好的餐廳，沒想到有女網友要他「照顧好自己就好」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，自己年薪約100萬、有小套房、車子開Toyota，平常每餐花費控制在200元以下，偶爾會吃3、400元的餐廳，每個月大約安排一次上千元價位的聚餐，手搖飲也多半選擇30元以下的品項，認為自己經濟穩定、生活單純，希望能找到合適對象。

貼文一出後，有名女網友在留言區回覆「我覺得你照顧好自己就好了」，引起5.8萬名網友按讚，讓不少人驚呼「台灣男生年薪100萬，已經是婚姻市場的底層了嗎？」。

對此，不少網友都表示「2026最新標準：每天喝超過30元飲料是拜金女」、「我好像有交過這種類型的男朋友，痛苦至極」、「勤儉持家很多男人會喜歡的」、「給你一個中肯的建議，找男人吧，這種條件應該可以找到志同道合的男性」、「這篇文就是大型社會縮影，男的覺得就平均狀態，不太好但也絕不差，女的覺得爛透了，現實世界就是這樣」、「這世界對男人太不友善了，節儉從美德變成缺點，這世界瘋了！」。

結婚不僅要考量雙方的經濟條件，更要思考雙方性格與價值觀是否合適。本站曾報導，一名女網友分享，近期認識一名「黃金單身漢」，45歲年薪230萬，條件看似很好，但希望婚後要生小孩、跟公婆同住，且婚後薪水各自管理，不給予零用錢，讓她相當好奇「如果是妳，會考慮和男方交往嗎？」。

對此，不少網友都提出疑慮，紛紛回應「論薪水條件或許是好的，但論年紀、各花各的，還要跟公婆同住生小孩，薪水再多也享受不到」、「45歲才想生小孩，不提供零用錢，各自工作，還要和公婆同住，那還結什麼婚？」、「小氣的男人要女生孩子婚後還要工作，是黃金單身漢又如何？不一定會花在你身上」。

薪水 單身 婚姻 結婚

