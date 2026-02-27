另一半是工程師真的很忙？他分析要有5點覺悟 過來人吐槽：外行

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
另一半是工程師到底是好還是不好，網友們看法不一。 示意圖／ingimage
現在科技業當道，工程師成為最受矚目的高薪一族，但工作時間和生活作息也常常是不少人討論的話題。有網友表示，如果女生的另一半是工程師，可能要有5點覺悟才能繼續走下去，但多數過來人看了分析後都忍不住吐槽原PO太外行。

這名網友在Dcard發文表示，女生的另一半如果是工程師的話，得要有5點覺悟：第一，想要平日約吃飯幾乎是不可能的，再來假日想約會還得看排班。第三，就算假日有時間約會，也可能中途男友會消失，因為接到公司on call機台有問題、製程有問題、產線有問題，得隨時回去待命。

第四，男友講話常常中英混講，不是他英文好，而是工作環境中都是這樣講話，所以聽不懂是正常的；最後一點，男生會很愛另一半，因為他沒有時間找小三，而且必須工作才有錢結婚。原PO打趣地說，女生如果可以接受以上這5點，那很恭喜嫁了一台會呼吸的ATM。

貼文引起熱議，不少人反而吐槽原PO的觀點，「一看就是『巷子外』（外行）的，現在5:30下班的一堆」、「亂講，認識一堆都6點下班」、「我工程師，老婆公立國中老師，但我工時比她短多了」、「你要不要看一下IT 5:30下班的人潮」、「先生是工程師，彈性工時（非常彈性，幾點到幾點走都可），一周兩天wfh（居家上班）」。

還有內行人解釋工程師的類別，「你這說的是台積電產線工程師吧，工程師種類太多了」、「一堆同學都work from home，你講的應該是顧機台的」、「你以為人人都設備仔嗎？」、「這是產線工程師，男友跟我自己都沒有這樣」。

工程師 居家上班 台積電

