親密接觸「男友龜頭一圈凸起」妹子嚇壞！醫師曝真相：不是菜花不會傳染

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子在與男友親密接觸時發現其龜頭冠狀溝下方有一圈細小凸起，讓她一度擔心是否為性病。示意圖／ingimage
一名女網友近日在網路論壇Dcard發文表示，自己第一次交男友，兩人皆無性經驗，但在親密接觸時發現男友龜頭冠狀溝下方有一圈細小凸起，外觀呈鋸齒狀排列，讓她一度擔心是否為性病。對此，泌尿科醫師蘇信豪透過臉書釋疑，指出該現象多半為「珍珠狀陰莖丘疹」，屬正常生理變異，並非性傳染病，也不會傳染。

該名女網友表示，當時幫男友將包皮拉下時，發現龜頭下方有一圈細小凸起物，排列整齊但與自己過去的認知不同。男友解釋那是「珍珠疹」，屬於部分男性本來就有的構造，並非病毒感染。不過她仍感到不安，因此上網詢問是否為正常現象，以及是否能消除。

貼文曝光後，不少網友留言分享類似經驗，也有人建議尋求醫師專業診斷，避免不必要的誤會與焦慮。

蘇信豪醫師表示，珍珠狀陰莖丘疹（Pearly Penile Papules, PPP）是常見的生理現象，為血管纖維組織增生，並非疾病，也與性行為或衛生習慣無關。

他強調，珍珠疹具有以下特徵：

1.外觀呈白色或膚色小突起

2.通常排列整齊如珍珠項鍊

3.大小一致且數量固定

4.不會傳染他人，就像是皮膚上的「小痣」或「胎記」，只是長的位置比較尷尬。

5.不會惡化或危害健康

蘇信豪指出，許多女性伴侶或配偶因不了解而誤以為是性傳染病，甚至懷疑對方私生活複雜，但實際上這種情況在泌尿科門診相當常見，屬於正常解剖變異。

醫師也提醒，珍珠疹與俗稱「菜花」的尖銳濕疣主要區分的差異包括：

1.珍珠疹：排列整齊、大小一致、不會擴散

2.尖銳濕疣：外觀不規則、呈花椰菜狀、會逐漸增生與擴散

他強調，尖銳濕疣是由人類乳突病毒（HPV）感染引起，具有傳染性，而珍珠疹則完全無傳染風險。

蘇信豪表示，珍珠疹對健康沒有危害，醫學上不需治療。但若患者因外觀感到困擾或影響自信，目前可透過二氧化碳雷射進行移除，傷口小、恢復期短，屬於安全有效的選項。他也呼籲，民眾若發現生殖器外觀異常，應尋求專業醫師診斷，而非自行猜測或產生不必要的懷疑與恐慌，以免影響伴侶關係與心理健康。

