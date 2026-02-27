親密接觸「男友龜頭一圈凸起」妹子嚇壞！醫師曝真相：不是菜花不會傳染

一名女網友近日在網路論壇Dcard發文表示，自己第一次交男友，兩人皆無性經驗，但在親密接觸時發現男友龜頭冠狀溝下方有一圈細小凸起，外觀呈鋸齒狀排列，讓她一度擔心是否為性病。對此，泌尿科醫師蘇信豪透過臉書釋疑，指出該現象多半為「珍珠狀陰莖丘疹」，屬正常生理變異，並非性傳染病，也不會傳染。

該名女網友表示，當時幫男友將包皮拉下時，發現龜頭下方有一圈細小凸起物，排列整齊但與自己過去的認知不同。男友解釋那是「珍珠疹」，屬於部分男性本來就有的構造，並非病毒感染。不過她仍感到不安，因此上網詢問是否為正常現象，以及是否能消除。

貼文曝光後，不少網友留言分享類似經驗，也有人建議尋求醫師專業診斷，避免不必要的誤會與焦慮。

蘇信豪醫師表示，珍珠狀陰莖丘疹（Pearly Penile Papules, PPP）是常見的生理現象，為血管纖維組織增生，並非疾病，也與性行為或衛生習慣無關。

他強調，珍珠疹具有以下特徵：

1.外觀呈白色或膚色小突起 2.通常排列整齊如珍珠項鍊 3.大小一致且數量固定 4.不會傳染他人，就像是皮膚上的「小痣」或「胎記」，只是長的位置比較尷尬。 5.不會惡化或危害健康

蘇信豪指出，許多女性伴侶或配偶因不了解而誤以為是性傳染病，甚至懷疑對方私生活複雜，但實際上這種情況在泌尿科門診相當常見，屬於正常解剖變異。

醫師也提醒，珍珠疹與俗稱「菜花」的尖銳濕疣主要區分的差異包括：

1.珍珠疹：排列整齊、大小一致、不會擴散 2.尖銳濕疣：外觀不規則、呈花椰菜狀、會逐漸增生與擴散

他強調，尖銳濕疣是由人類乳突病毒（HPV）感染引起，具有傳染性，而珍珠疹則完全無傳染風險。

蘇信豪表示，珍珠疹對健康沒有危害，醫學上不需治療。但若患者因外觀感到困擾或影響自信，目前可透過二氧化碳雷射進行移除，傷口小、恢復期短，屬於安全有效的選項。他也呼籲，民眾若發現生殖器外觀異常，應尋求專業醫師診斷，而非自行猜測或產生不必要的懷疑與恐慌，以免影響伴侶關係與心理健康。