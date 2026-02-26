初一回娘家會「吃窮娘家」？據傳帶一樣東西即可化解 網笑斥無稽之談

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，提到關於「初一回娘家會吃窮娘家」的習俗，引發廣大網友討論。她在貼文中詢問：「嫁出去的女兒真的會避免初一回娘家嗎？」這一問題引來眾多網友熱烈回應。

許多網友紛紛表示，這樣的說法並不可信，認為是過時的迷信和無稽之談。有網友直言：「沒有這種事情」、「這種說法一定是婆家的人在那邊胡說八道」、「不會哦！不努力的人才會窮」。也有網友表達對此觀念的不屑，說道：「我家獨生女，我不會把這種傳下去」、「我們家百無禁忌，何時想回都可以欸」。

部分網友則認為，這種說法可能源自於傳統社會對女性的偏見。「那是以前阻止媳婦回娘家的說法，現在只有老古板才會信這個」。

然而，也有一些網友分享了自己的經驗，表示如果真的在意這樣的習俗，可以用帶伴手禮的方式化解。有網友建議：「帶沙拉油回去就好了啦」，還有人提到：「我也都初一回娘家，但媽媽會要求帶兩瓶沙拉油回去」。

據了解，帶食用油回娘家的習俗寓意著「油（遊）來油去」或「祝娘家賺大錢（油洗洗）」，以吉祥諧音化解嫁出去的女兒初一回門可能影響娘家家運的舊觀念。