媳赴歐洲遇公公過世…該立刻返國？兩派議論 「恐被說一輩子」

一名女網友近日在臉書社團「匿名公社」發文表示，公公罹癌近一年，不幸於她與女兒人在歐洲期間辭世，讓她陷入兩難，不確定是否應立即返國奔喪，或在出殯前再返台參與告別式即可。貼文曝光後引發熱議，網友意見分歧，有人認為應立即返國表達孝道；也有人表示，只要與家人溝通、取得共識即可。

原po表示，距離出殯約還有10至15天，無論如何都會在出殯前返國，但是否需要立刻改變行程提前返台，讓她內心十分掙扎。她指出，丈夫能體諒臨時更改行程所涉及的費用與安排，但同時也擔心婆婆及親友的觀感，擔憂未第一時間返國恐被認為是失禮的舉動。她因此發文請教其他網友，希望了解在情理與禮俗之間，如何做出較周全的安排。

部分網友認為，奔喪是重要禮俗，即使家人能理解，仍可能面臨親戚閒言閒語，若條件允許應立即返國，「錢再賺就有，離世只有一次」、「百善孝為先，應該趕快回來」、「喪事這種事，容易被拿來說一輩子」。也有網友從情感角度出發，認為若與長輩感情深厚，自然會選擇第一時間返國送別。

不過，也有不少網友持不同看法，認為只要與丈夫及婆婆溝通取得共識，在出殯前返國參與告別式即可，不必拘泥傳統的形式，「送終時有回來就好」、「心意比形式更重要」。也有人指出，現代喪葬多由殯葬業者協助處理，家屬未必需要全程到場。

另有網友建議，關鍵在於配偶的支持與家庭共識，「與先生討論好最重要」、「只要家人理解，就不用過度在意外界眼光」。部分留言更直言，「儀式某種程度是給活人看的」，認為與其拘泥形式，不如重視生前的陪伴與關懷。