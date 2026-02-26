快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

聽新聞
0:00 / 0:00

媳赴歐洲遇公公過世…該立刻返國？兩派議論 「恐被說一輩子」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友與女兒赴歐洲旅行期間公公離世，讓她煩惱該不該立刻回國。此為出國示意圖，與新聞當事人無關。 圖／AI生成
一名女網友與女兒赴歐洲旅行期間公公離世，讓她煩惱該不該立刻回國。此為出國示意圖，與新聞當事人無關。 圖／AI生成

一名女網友近日在臉書社團「匿名公社」發文表示，公公罹癌近一年，不幸於她與女兒人在歐洲期間辭世，讓她陷入兩難，不確定是否應立即返國奔喪，或在出殯前再返台參與告別式即可。貼文曝光後引發熱議，網友意見分歧，有人認為應立即返國表達孝道；也有人表示，只要與家人溝通、取得共識即可。

原po表示，距離出殯約還有10至15天，無論如何都會在出殯前返國，但是否需要立刻改變行程提前返台，讓她內心十分掙扎。她指出，丈夫能體諒臨時更改行程所涉及的費用與安排，但同時也擔心婆婆及親友的觀感，擔憂未第一時間返國恐被認為是失禮的舉動。她因此發文請教其他網友，希望了解在情理與禮俗之間，如何做出較周全的安排。

部分網友認為，奔喪是重要禮俗，即使家人能理解，仍可能面臨親戚閒言閒語，若條件允許應立即返國，「錢再賺就有，離世只有一次」、「百善孝為先，應該趕快回來」、「喪事這種事，容易被拿來說一輩子」。也有網友從情感角度出發，認為若與長輩感情深厚，自然會選擇第一時間返國送別。

不過，也有不少網友持不同看法，認為只要與丈夫及婆婆溝通取得共識，在出殯前返國參與告別式即可，不必拘泥傳統的形式，「送終時有回來就好」、「心意比形式更重要」。也有人指出，現代喪葬多由殯葬業者協助處理，家屬未必需要全程到場。

另有網友建議，關鍵在於配偶的支持與家庭共識，「與先生討論好最重要」、「只要家人理解，就不用過度在意外界眼光」。部分留言更直言，「儀式某種程度是給活人看的」，認為與其拘泥形式，不如重視生前的陪伴與關懷。

媳婦 告別式 喪禮 婆媳之間 長輩 親戚

延伸閱讀

4點接小孩好難！他見父母齊現身疑惑「什麼職業」 彈性工時成關鍵

曾祖父為殉職地方官、爺爺疼愛繼子父 賈永婕曝家族秘密：愛不需要有分別

蔣萬安推「育兒減少工時」 林亮君列5點質疑：多數家庭難受惠

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

相關新聞

初一回娘家會「吃窮娘家」？據傳帶一樣東西即可化解 網笑斥無稽之談

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，提到關於「初一回娘家會吃窮娘家」的習俗，引發廣大網友討論。她在貼文中詢問：「嫁出去的女兒真的會避免初一回娘家嗎？」這一問題引來眾多網友熱烈回應。

媳赴歐洲遇公公過世…該立刻返國？兩派議論 「恐被說一輩子」

一名女網友近日在臉書社團「匿名公社」發文表示，公公罹癌近一年，不幸於她與女兒人在歐洲期間辭世，讓她陷入兩難，不確定是否應立即返國奔喪，或在出殯前再返台參與告別式即可。貼文曝光後引發熱議，網友意見分歧，有人認為應立即返國表達孝道；也有人表示，只要與家人溝通、取得共識即可。

丈夫交出備用鑰匙…婆婆進屋「好心」打理 人妻怒：內衣褲全被重摺

婆媳之間關心與干涉的界線拿捏，向來是婚姻中的未爆彈。據日媒Forza Style報導，30多歲的上班族E小姐表示，夫妻倆將丈夫祖父母的舊居翻修後入住，距離公婆家僅一步之遙。搬家後，公婆以「方便照顧孫子」為由向丈夫索取備用鑰匙，丈夫沒有和妻子商量，私自將鑰匙交出。E小姐雖不願意，但顧及若夫妻晚歸、孩子有忘記攜帶物品時，需要公婆處理或送回孩子時有所不便，只能先勉強同意「僅限緊急情況使用」。

【藝大森友會】張嘉真／早餐店阿姨

她不會問我沒有喝咖啡的那兩個月，我去了哪裡，但她想讓我知道她記得我。有人在這裡等你回來，但不過問你沿途的風景值不值得……

【慢慢讀，詩】劉曉頤／那些細節都還很年輕

「眼淚是單數的，而悲傷卻是複數的」／你抄寫在筆記簿上／然後洗菜，剝下嬰兒萵苣的葉片／同時數算──

【當代散文】簡媜／我買了一個我（上）

像我這樣的獨居老人不想去機構養老，唯一選擇就是買一台客製化照護型機器人。客製化是張圖案精美的包裝紙，拆開後只有兩樣東西，一憑財力二看智力……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。