伴侶最近怪怪的？ 心理師揭六大「分手前兆」

英國心理治療師近期接受訪問，分享情侶感情變化的幾項觀察因子。治療師表示，伴侶想分手，往往不是突然發生，而是從一連串「看似無害」的變化開始的。即使是日常細微的變化，就代表關係正在悄悄鬆動。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，安德森（Marygrace Anderson）是倫敦的心理治療師。她接受訪問時表示，許多人在真正提出分手前，行為就已慢慢抽離，只是另一半通常會忽略，沒有用心處理。安德森整理出幾個常見徵兆，包含：

1. LinkedIn突然變神祕

不是IG，也不是LINE，而是把LinkedIn設為私人帳號、隱藏人脈，甚至對某些按讚留言特別敏感。她指出，近年有些人會打著「拓展人脈」的名義，實際上是與他人曖昧互動；若伴侶的態度開始有所防備，就值得特別留心注意。

2. 情緒不再找你抒發，而是找AI

頻繁使用ChatGPT、寫日記App或其他AI工具傾訴。伴侶可能在吵架或工作受挫後，第一時間不再對另一半訴說，而是選擇其他抒發管道，可能是對方認為自己不受理解的表現。

3.突然大改造，但不是為你

健身、打扮、精心準備某些場合，卻與你無關。安德森指出，當「吸引力訊號」往外而非往內投射，代表認同感可能已轉移。

4. 改寫兩人的過去

講到相識經過或重要回憶時，故事變短、細節改動，甚至淡化當年的甜蜜。她解釋，大腦會為了減輕未來分手的痛苦，先重塑記憶。

5. 對外熱情，回家冷淡

在人前表現親密，回到家卻像室友，情緒明顯抽離。

6. 手機永遠反扣

每次用完手機都刻意蓋下螢幕，形成微妙的心理距離。

安德森強調，重點不在單一事件，而是「重複模式」。健康關係不必完美，但必須願意回應。若在嘗試溝通時，總是遭到伴侶忽略，應該尋求專業諮商協助，或許能在裂痕擴大前挽救關係。