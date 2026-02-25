快訊

臨盆在即老公睡翻！產婦苦笑「東西丟光都叫不醒」 過來人：必帶槍

聯合新聞網／ 綜合報導
一名產婦無奈說道，臨盆時老公在床上熟睡完全叫不醒。 示意圖／ingimage
一名產婦在Threads分享待產趣事，無奈表示自己臨盆時，老公卻在床上熟睡完全叫不醒，一時間手足無措。她幽默地寫道，身邊能丟的東西都用完了，仍無法喚醒老公，讓不少網友看到貼文瞬間笑出聲，紛紛共鳴自己的類似情況。

不少媽媽分享實戰經驗，建議原PO可以用各種「武器」來叫醒丈夫。留言中出現的妙招五花八門，有人帶玩具水槍、BB槍，甚至用伸縮窗簾棒敲桌子；也有人大喊「你媽來了！」，表示因為婆婆不好對付，老公會瞬間清醒。

網紅阿淇博士曾在臉書分享自己的生產經驗，透露原本同樣「帶了一根登山杖」，打算敲醒熟睡的老公，不過生產過程完全沒用上。原因除了陪產床太遠外，笑道「nerf gun或空氣槍比較實用」，不過主要是剛好生產時間配合得好，丈夫與護士輪流協助照護，住院三天過程順利。

阿淇博士也分享待產包必備物品，簡單整理如下：

一、攜帶式白噪音機

二、零食

三、擠奶用內衣

四、毯子（對陪產者特別實用）

五、精油（方便按摩、緩解產婦不適）

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

孕婦

