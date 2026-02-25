聽新聞
0:00 / 0:00
臨盆在即老公睡翻！產婦苦笑「東西丟光都叫不醒」 過來人：必帶槍
一名產婦在Threads分享待產趣事，無奈表示自己臨盆時，老公卻在床上熟睡完全叫不醒，一時間手足無措。她幽默地寫道，身邊能丟的東西都用完了，仍無法喚醒老公，讓不少網友看到貼文瞬間笑出聲，紛紛共鳴自己的類似情況。
不少媽媽分享實戰經驗，建議原PO可以用各種「武器」來叫醒丈夫。留言中出現的妙招五花八門，有人帶玩具水槍、BB槍，甚至用伸縮窗簾棒敲桌子；也有人大喊「你媽來了！」，表示因為婆婆不好對付，老公會瞬間清醒。
網紅阿淇博士曾在臉書分享自己的生產經驗，透露原本同樣「帶了一根登山杖」，打算敲醒熟睡的老公，不過生產過程完全沒用上。原因除了陪產床太遠外，笑道「nerf gun或空氣槍比較實用」，不過主要是剛好生產時間配合得好，丈夫與護士輪流協助照護，住院三天過程順利。
阿淇博士也分享待產包必備物品，簡單整理如下：
一、攜帶式白噪音機
二、零食
三、擠奶用內衣
四、毯子（對陪產者特別實用）
五、精油（方便按摩、緩解產婦不適）
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。