朋友都買房！新竹人妻怕落後想跟進 年薪300萬夫秒拒：沒什麼了不起

一名人妻近日在Dcard發文表示，身邊多位同齡朋友陸續在雲林、嘉義等地買房，常在社群分享「人生新階段」，讓她看了既羨慕又動搖。她透露，自己與丈夫目前住在新竹，雖然丈夫年薪約300萬元，並非完全買不起，但提到購屋，對方卻回應「買房有什麼了不起，貸款就有的東西」，讓她感到被潑冷水。

原PO指出，自己只是覺得大家都有房，似乎顯得夫妻倆「落後別人」，但丈夫理性分析，朋友買房不代表生活品質更好，很多人只是背上20、30年房貸，加上新竹房價與中南部差距甚大，若只是因為羨慕而倉促進場，未來壓力仍得自己承擔。她坦言冷靜後認同對方並非沒有道理，只是面對社群比較仍難免心情複雜，因而上網詢問：「是我太無理取鬧嗎？」

貼文曝光後引發討論，不少網友直言「那妳呢？如果一起付壓力小很多」、「想買房不會自己買嗎」、「會感到羨慕是很正常一定會的，但妳自己也說了新竹房價很高」、「2026了為什麼一定要男生負責買房子」。也有人分享自身經驗，「我就是老公覺得不用買但是我覺得要，所以婚前自己買了」，整體輿論多傾向認為購屋應回歸家庭財務能力，而非單純與他人比較。

根據樂居網資料，新竹市近一年房價雖小幅修正、年跌幅約-4.16%，但市場基本面仍強，平均每戶所得達172.41萬元，近一年平均成交價為每坪47.49萬元，新屋更達56.61萬元。

若以原PO丈夫年薪300萬元估算，在銀行常見「房貸支出不超過家庭月收三分之一」的審核原則下，家庭每月可負擔房貸約8萬至10萬元區間；以新竹新屋單價推算，購買30坪物件、總價動輒1700萬至2000萬元，頭期款與長年本息攤還壓力仍相當可觀。