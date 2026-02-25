【街貓手帳】林薇晨／ 黑貓貓

大清早我去附近的社區游泳，游完提著一袋泳衣蛙鏡浴巾慢慢踅回家，通過花木繁密的小巷，時間已經接近中午了。某棟公寓一樓的家庭式美容院正要準備營業，庭院鐵門敞開，但是三色旋轉燈還沒開始運作。門口的曬衣架上晾著一條一條鮮豔小毛巾，似乎收到一半，有些在架子上，有些在地上一只藤編大圓籃裡，而老闆不曉得去哪裡了。也許客廳的電話剛剛響起，或者廚房爐台上的燉湯恰好進入需要調味的階段。美容院裡飄出白蘿蔔與排骨的熱香，帶著胡椒粒的辛辣氣，在我嗅飽了游泳池的氯氣的鼻腔裡格外美味。

路邊忽然有個黑影行來，睜著兩隻璀璨淡綠眼，我一看就知道是熟稔的黑貓，於是蹲下叫了一聲：「黑貓貓！」黑貓聽見我的呼喚，就地仰面躺平，身體翻翻扭扭轉轉轉，露出貓掌裡粉嫩的肉球。大約是因為我沒過去的緣故，黑貓又起身移動腳步──我以為牠要過來找我玩耍──結果牠直接踏進美容院老闆遺留的藤籃，伏臥於蓬鬆柔軟的毛巾團上，簡直把它當成了特地鋪設的床被。這些毛巾豈非白洗了。想到這點我不禁暗暗地笑了。黑貓伸出舌頭舔舐背部的細毛，左邊理一理，右邊理一理，彷彿此刻也是牠的歲末美髮時間，呼應了美容院大門上的墨字對聯：「巧剪舊絲別暮景，輕梳新鬢啟春顏。」

游泳沖澡後我的瀏海沒吹乾，一滴水滴滑落了臉頰。也許是因為我身上還殘留著池水的氯氣，不好聞，於是今日黑貓不願意親近。